«Семейная» ипотека от 4,6% годовых для клиентов ГК «Жилой Квартал»

Сокращение процентной ставки на 1,4% чувствительно снижает нагрузку на семейный бюджет. Например, при покупке двухкомнатной квартиры площадью 46,24 кв. м в ЖК «Зубово Life Garden» ваш ежемесячный платёж снизится на 3 500 рублей в месяц и составит 21 023 рублей, а за 30 лет вы сэкономите до 1,2 млн рублей на переплате процентов. Если сравнить платежи по сниженным ставкам со средней ставкой по обычной ипотеке в 14%, то при тех же исходных данных порядок цифр будет значительно больше. Разница в ежемесячном платеже уже составит более 27 000 рублей, а переплата по процентам будет выше почти на 10 млн рублей.