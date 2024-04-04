«Семейная» ипотека от 4,6% годовых для клиентов ГК «Жилой Квартал»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Но за последние 8 месяцев ключевая ставка Центробанка выросла более чем в два раза, увеличившись с 7,5% до 16%. Кроме того, за это время: минимальный взнос по льготным программам вырос до 30%, субсидии банкам снизились на 1 процентный пункт и появились надбавки к коэффициентам риска. Все эти факторы сказались на доступности ипотеки, но потребность в улучшении жилья для многих сохранилась.
Итак, вопрос, который сегодня тревожит большинство: выгодно ли брать ипотеку в 2024 году, когда рыночные ставки доходят до 17–18%, а условия льготного кредитования ужесточаются?
— Ипотечный процент — очень важный показатель. От него зависит срок выплаты, ежемесячный платеж и, конечно, сумма переплаты за весь срок кредита. Поэтому мы совместно с нашим банком-партнёром предлагаем своим клиентам беспрецедентно низкие ставки. На сегодняшний день купить квартиру в благоустроенном ЖК «Зубово Life Garden» можно по льготным программам со снижением ставки на 1,4%: «Семейная» ипотека от 4,6% годовых и «Госпрограмма 2020» от 6,6% годовых. И тут важно отметить, что сниженная ставка действует на весь срок кредитования, а квартиры продаются без комиссии банка. Главное — успеть воспользоваться предложением, ведь в текущем виде льготные программы действуют до 1 июля 2024 года, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Сокращение процентной ставки на 1,4% чувствительно снижает нагрузку на семейный бюджет. Например, при покупке двухкомнатной квартиры площадью 46,24 кв. м в ЖК «Зубово Life Garden» ваш ежемесячный платёж снизится на 3 500 рублей в месяц и составит 21 023 рублей, а за 30 лет вы сэкономите до 1,2 млн рублей на переплате процентов. Если сравнить платежи по сниженным ставкам со средней ставкой по обычной ипотеке в 14%, то при тех же исходных данных порядок цифр будет значительно больше. Разница в ежемесячном платеже уже составит более 27 000 рублей, а переплата по процентам будет выше почти на 10 млн рублей.
Стоимость квартиры Первоначальный взнос Сумма кредита Процентная ставка Ежемесячный платёж Переплата по процентам за 30 лет
5 132 640 1 031 660 4 100 000 4,6% — для клиентов ГК «Жилой Квартал» 21 023 3 471 593
5 132 640 1 031 660 4 100 000 6% — для всех 24 587 4 755 893
5 132 640 1 031 660 4 100 000 14% — среднерыночная ставка по классической ипотеке 48 591 13 404 487
Несмотря на то, что в среднем заемщики берут ипотеку на 24 года, закрывают ее в разы быстрее: по статистике банков за 4,5 года. Хотя многие специалисты сходятся во мнении, что погашать ипотеку досрочно не всегда нужно. Например, на сегодняшний день ситуация на рынке такова, что инфляция может сделать долгосрочную ипотеку выгоднее. Так, по данным Росстата, в 2022 году инфляция составила 11,94%, а в 2023 году — 7,42%. При этом зарплаты со временем растут, а взносы остаются прежними.
Напомним, что ЖК «Зубово Life Garden» пользуется большой популярностью у молодых семей с детьми. Ведь это зелёный и экологически-чистый район, в 15 минутах от города, с продуманной инфраструктурой для всех: молодых людей и семей с детьми, любителей активного отдыха и тихих прогулок, пешеходов и автомобилистов. А главное — здесь есть вся необходимая инфраструктура, начиная от детских зон и спортивных площадок в каждом дворе и заканчивая магазинами, кафе и образовательным центром, в котором располагаются современная школа и детский сад.
— Недавно мы запустили продажи новой линейки домов с улучшенными характеристиками, где будет реализован закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Здесь вы и ваши дети сможете приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх. Кроме того, прямо на территории ЖК «Зубово Life Garden» мы создали уютный парк «Семьи и верности», где в праздники проводятся интересные мероприятия, а в обычные дни гуляют жильцы комплекса, — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
На сегодняшний день из 25 запланированных домов уже построено и введено в эксплуатацию 19 и 3 дома сейчас активно строятся. Поэтому сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи.
— Разрабатывая новую линейку домов в ЖК «Зубово Life Garden» особое внимание мы уделили удобным семейным планировкам, сделав особый акцент на двухкомнатные квартиры самого популярного формата с площадью от 45 до 50 кв. м. В нашей линейке есть варианты с шагом в 1-2 метра, что позволяет клиенту выбрать квартиру под свой чек, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напоминаем, что при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете использовать материнский или военный сертификат, а также оформить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» от 4,6% годовых и «Господдержка 2020» от 6,6% годовых. Подать заявку на ипотеку вы можете на нашем сайте и в офисах продаж, где наш ипотечный брокер подберёт оптимальные для вас условия и будет сопровождать вашу сделку от заявки до подписания договора.
Ждём вас в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98.
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