Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года

Во время планетарного транзита рекомендуется отложить все важные дела, так как существует вероятность оказаться в ненужном месте, в неподходящее время и с неподходящими людьми. Возможны ошибки и недочеты, которые могут проявиться как в документах, так и в других аспектах жизни.Истинная суть этих ошибок может раскрыться лишь спустя некоторое время и стать неприятным сюрпризом.