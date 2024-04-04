Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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С началом года приближается период ретроградного Меркурия, который будет длиться с 2 по 25 апреля. В эзотерической практике считается, что в это время происходят сбои в различных сферах жизни. Рассмотрим, что стоит ожидать и как подготовиться к этому времени.
Это астрологическое явление, когда кажется, что планета движется назад. В реальности этого не происходит, просто наблюдателю с Земли так видится из-за оптической иллюзии.
Порой люди, даже не верящие в астрологию, могут принимать такие периоды очень близко к сердцу. Согласно опросу Flirtini (приложение для знакомств), 37% одиноких людей избегают первых свиданий во время ретроградного Меркурия. 46% признают, что их партнеры ведут себя необычно в это время.А у каждого четвертого человека из-за планетарного транзита случается разрыв отношений.
Некоторые люди считают, что эффекты ретроградного Меркурия могут быть воображаемыми, поскольку нет научных доказательств его влияния на отношения. Однако страх и беспокойство, вызванные этим периодом, негативно сказываются на жизни.
Проявления могут включать в себя:
Эти явления не всегда происходят во время ретроградного Меркурия, но именно в этот период они могут усилиться и стать более заметными. Люди, верящие в астрологию, обычно внимательно относятся к своим действиям и решениям в этот период, стараясь избегать возможных негативных последствий.
Так как Меркурий самая быстрая планета в Солнечной системе, она завершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней. Таким образом планета приближается к Земле 3–4 раза в год и находится в этом положении около трех недель. Циклы ретроградного движения Меркурия происходят регулярно и являются естественным астрономическим явлением.
В 2024 году Меркурий впервые начнет движение в обратную сторону с 1 апреля и будет находиться в знаке Овен — нейтральное положение для планеты. В этот период станут характерными поспешность, вспыльчивость, искрометность и быстрые реакции. Внезапное бурное желание и внутренний порыв могут подтолкнуть к достижению какого-то результата, но в погоне за мечтой есть риск упустить что-то важное.
Также стоит ожидать осложнений с 10 по 13 апреля. В это время происходят знаковые события, яркие заявления и новости. Этот период подходит для улучшения силы воли, постановки целей и движения к ним, но важно быть готовым к тому, что успех не придет мгновенно.
Вернется все в привычное положение к 25 апреля.
Во время планетарного транзита рекомендуется отложить все важные дела, так как существует вероятность оказаться в ненужном месте, в неподходящее время и с неподходящими людьми. Возможны ошибки и недочеты, которые могут проявиться как в документах, так и в других аспектах жизни.Истинная суть этих ошибок может раскрыться лишь спустя некоторое время и стать неприятным сюрпризом.
— Хотя у Меркурия плохая репутация, он может способствовать более глубокой близости и большему исследованию вашей сексуальной жизни. Когда мы чувствуем себя рассинхронизированными, нам рекомендуется участвовать в более содержательных разговорах. Мы открыто выражаем все свои желания, фантазии и антипатии, что приводит к более сильной эмоциональной и физической связи. Это также делает нас более внимательными к потребностям нашего партнера, что действительно может улучшить ситуацию в спальне, — поделилась специалист по коммуникациям сайта Pure, Анна Хинцяк.
Для поддержания психологического благополучия во время ретроградности рекомендуется практиковать медитацию, йогу или другие методы релаксации, обращаться к друзьям за поддержкой и пониманием, и оставаться в настоящем моменте, уделяя внимание своим эмоциям.