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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь уфимцев и какие события могут резко войти в их жизнь

Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года

4 апреля 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney
Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь уфимцев и какие события могут резко войти в их жизнь
Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь уфимцев и какие события могут резко войти в их жизнь

С началом года приближается период ретроградного Меркурия, который будет длиться с 2 по 25 апреля. В эзотерической практике считается, что в это время происходят сбои в различных сферах жизни. Рассмотрим, что стоит ожидать и как подготовиться к этому времени.

Что такое ретроградный Меркурий

Это астрологическое явление, когда кажется, что планета движется назад. В реальности этого не происходит, просто наблюдателю с Земли так видится из-за оптической иллюзии.

Что такое ретроградный МеркурийЧто такое ретроградный Меркурий
Что такое ретроградный Меркурий
Фото: Изображение Midjourney

Почему это должно быть важно?

Порой люди, даже не верящие в астрологию, могут принимать такие периоды очень близко к сердцу. Согласно опросу Flirtini (приложение для знакомств), 37% одиноких людей избегают первых свиданий во время ретроградного Меркурия. 46% признают, что их партнеры ведут себя необычно в это время.А у каждого четвертого человека из-за планетарного транзита случается разрыв отношений.

Некоторые люди считают, что эффекты ретроградного Меркурия могут быть воображаемыми, поскольку нет научных доказательств его влияния на отношения. Однако страх и беспокойство, вызванные этим периодом, негативно сказываются на жизни.

Проявления могут включать в себя:

  • Затруднения в коммуникации, недопонимания, конфликты в отношениях и проблемы с языком
  • Технические неполадки, сбои в сети, потеря данных, сложности с техникой
  • Задержки в планах, изменения расписания, неожиданные ситуации, которые могут нарушить задуманное и вызвать стресс

Эти явления не всегда происходят во время ретроградного Меркурия, но именно в этот период они могут усилиться и стать более заметными. Люди, верящие в астрологию, обычно внимательно относятся к своим действиям и решениям в этот период, стараясь избегать возможных негативных последствий.

Сколько длится ретроградность Меркурия?Сколько длится ретроградность Меркурия?
Сколько длится ретроградность Меркурия?
Фото: Изображение Midjourney

Сколько длится ретроградность Меркурия?

Так как Меркурий самая быстрая планета в Солнечной системе, она завершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней. Таким образом планета приближается к Земле 3–4 раза в год и находится в этом положении около трех недель. Циклы ретроградного движения Меркурия происходят регулярно и являются естественным астрономическим явлением.

Периоды ретроградности в апреле

В 2024 году Меркурий впервые начнет движение в обратную сторону с 1 апреля и будет находиться в знаке Овен — нейтральное положение для планеты. В этот период станут характерными поспешность, вспыльчивость, искрометность и быстрые реакции. Внезапное бурное желание и внутренний порыв могут подтолкнуть к достижению какого-то результата, но в погоне за мечтой есть риск упустить что-то важное.

Также стоит ожидать осложнений с 10 по 13 апреля. В это время происходят знаковые события, яркие заявления и новости. Этот период подходит для улучшения силы воли, постановки целей и движения к ним, но важно быть готовым к тому, что успех не придет мгновенно.

Вернется все в привычное положение к 25 апреля.

Практические советы, как пережить ретроградный МеркурийПрактические советы, как пережить ретроградный Меркурий
Практические советы, как пережить ретроградный Меркурий
Фото: Изображение Midjourney

Практические советы, как пережить ретроградный Меркурий

Во время планетарного транзита рекомендуется отложить все важные дела, так как существует вероятность оказаться в ненужном месте, в неподходящее время и с неподходящими людьми. Возможны ошибки и недочеты, которые могут проявиться как в документах, так и в других аспектах жизни.Истинная суть этих ошибок может раскрыться лишь спустя некоторое время и стать неприятным сюрпризом.

Рекомендуется избегать следующих действий:

  1. Подписывать документы, заключать сделки или контракты, так как это может привести к недоразумениям или нежелательным последствиям.
  2. Лучше отложить начало новых проектов, бизнес-инициатив и важных начинаний.
  3. Старайтесь не покупать технику, гаджеты, автомобили и другие электронные устройства, чтобы избежать проблем с их работоспособностью.
  4. Воздержитесь от планирования крупных путешествий, переездов или изменений места жительства, чтобы избежать неожиданных проблем и задержек.
  5. Не начинать новых романтических отношений или деловых партнерств, а перенести их на более удачный период, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.
— Хотя у Меркурия плохая репутация, он может способствовать более глубокой близости и большему исследованию вашей сексуальной жизни. Когда мы чувствуем себя рассинхронизированными, нам рекомендуется участвовать в более содержательных разговорах. Мы открыто выражаем все свои желания, фантазии и антипатии, что приводит к более сильной эмоциональной и физической связи. Это также делает нас более внимательными к потребностям нашего партнера, что действительно может улучшить ситуацию в спальне, — поделилась специалист по коммуникациям сайта Pure, Анна Хинцяк.

Для поддержания психологического благополучия во время ретроградности рекомендуется практиковать медитацию, йогу или другие методы релаксации, обращаться к друзьям за поддержкой и пониманием, и оставаться в настоящем моменте, уделяя внимание своим эмоциям.

#Общество#Эзотерика#Гороскоп#Эмилия Шпилева#Планеты#Астрология
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