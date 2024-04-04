Проклятые улицы Уфы: какие дороги страдают от вечных пробок?

Дополнительные пробки будут возникать и дальше из-за ремонтных работ — с 29 марта по 9 июня 2025 года на улицах Ленина, Пушкина, Коммунистическая. Планируется заменить покрытие тротуаров и модернизировать электроснабжение в районе. Перекрытие одной полосы движения на указанных улицах будет осуществляться только во время проведения работ.