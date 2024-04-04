Проклятые улицы Уфы: какие дороги страдают от вечных пробок?

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Уфе среди развитой инфраструктуры и широкой сети дорог существуют определенные улицы, где пробки становятся неотъемлемой частью повседневности. Независимо от времени суток, эти районы становятся жертвами постоянных транспортных заторов, принося участникам дорожного движения постоянные неудобства и стресс. Разберемся, какие улицы Уфы страдают от этой проблемы и почему.
Первым местом плотных пробок является центр, включая улицу Цюрупы, Заки Валиди, Сочинская, Пушкина, Пугачева, Октябрьской революции. Причина этому — ремонтные работы Бельском мосту, который собираются открыть к концу 2024 года.
Согласно высказыванию Главы Башкирии Радия Хабирова, создание пяти полос для движения в две стороны может уменьшить затор и улучшить проходимость. Однако жители в этом сомневаются:
— Хоть пятьдесят полос сделай, всё равно поток автомобилей потом упрется в бутылочное горлышко под путепроводом Октябрьской революции, — пишет уфимец.
Другим участком с постоянными пробками является Шакшинский мост, который стал проблемой из-за ремонтных работ для движения жителей Шакши и Иглино, и приводит к длинным очередям и задержкам на маршруте.
«Сегодня мы одновременно ремонтируем и Шакшинский мост через Уфимку — его тоже сдадим в этом году. Это неудобно в моменте, но позволит избежать проблем в будущем. Поэтому еще раз прошу горожан потерпеть», — мэр города.
Помимо этого, жители выражают недовольство из-за обилия грузовых машин:
«На Шакшинском мосту сняли что ли ограничения на проезд грузовых авто? Невозможно доехать до работы. Где наше доблестная ГИБДД?»
Транзитный поток также становится причиной пробок в Уфе, особенно на Нагаевском шоссе и улицах Города Галле. Власти планируют соединить новый Восточный выезд с Галле для разгрузки дорог, но жители высказывают сомнения по поводу эффективности такого решения. Они считают, что транзитное движение будет проходить прямо через центр города.
«Как этот выезд решит проблему пробок в Уфе? Люди криком кричат, где нужно мосты построить, чтобы было для ЛЮДЕЙ, а не для АМБИЦИЙ. Но их никто не слышит и в счёт не ставит! 3 моста можно было построить за эти деньги!» — негодую пользователи на странице Хабирова.
Проблемы возникают и в других метах Уфы: улицы Карла Маркса, Тукаева, Гоголя, Советская, улицы Первомайская, Перспективная, Трамвайная и Уфимское шоссе.
По мнению жителей, здесь не хватает общественного транспорта из-за реформы, которая должна была бороться с нелегальными перевозчиками, однако вместо этого произошло уменьшение числа автобусов с 3600 до 1500 единиц.
«Верните общественный транспорт! Ваша реформа сделала так, что после 19.00 никуда не уехать и ни откуда не вернуться. И утром, когда к 7.00, не уехать на работу. Так как в шесть утра мало какой транспорт ходит», — снова пишут пользователи соц.сетей на странице у Хабирова.
Дополнительные пробки будут возникать и дальше из-за ремонтных работ — с 29 марта по 9 июня 2025 года на улицах Ленина, Пушкина, Коммунистическая. Планируется заменить покрытие тротуаров и модернизировать электроснабжение в районе. Перекрытие одной полосы движения на указанных улицах будет осуществляться только во время проведения работ.