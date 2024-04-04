Подтопление в Уфе, антисанитария в пекарне и финансовые махинации на 700 тыс. рублей

В редакцию Mkset.ru обратились жители села Языково — центра Благоварского района. Двор одного из многоквартирных домов с наступлением весны превратился в кучу грязи. С потеплением двор без асфальта оказался разбит колёсами автомобилей. Также отсутствуют парковочные места для машин. Ситуацию усугубляет отсутствие детской и спортивной площадки, из-за чего у детей нет возможности проводить время на свежем воздухе, играть и гулять. Да и воздух свежим не назовёшь — канализационные колодцы оказались заполнены талыми водами. Отходы и нечистоты начали выливаться во двор, а невыносимый запах распространяться по округе. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.