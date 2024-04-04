Подтопление в Уфе, антисанитария в пекарне и финансовые махинации на 700 тыс. рублей

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Максим Забелин обратился к жителям республики с просьбой помочь в поисках пропавших Павла Паличева и Дамира Адигамова. Подростки перестали выходить на связь 30 марта, когда ушли из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева. Чиновник просит делиться жителей республики любой информацией, которая может помочь в поисках, а также напоминает, что граждане могут и сами принять участие в поисках. Для этого необходимо обратиться в круглосуточную горячую линию отряда #ЛизаАлерт 8(800)700-54-52.
В Уфе впервые произошло подтопление. Под водой оказался участок длиной 200 метров. В Единую дежурную диспетчерскую службу сообщили, что на реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься. Из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую СНТ «Восход-1» с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров. Уровень воды над дорогой — 20 сантиметров.
Тело обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова кремировали в США. По словам первого тренера Кольцова Владислава Остапенко, его прах должны привезти на родину.
В Стерлитамака бывшего бухлгатера Центра финансовой отчетности будут судить за многотысячные махинации с зарплатами. Женщина на протяжении двух с половиной лет начисляла себе незаконные выплаты. Делала она это с помощью поддельных распоряжений о переводе денег из двух дошкольных учреждений. Экс-бухгалтеру удалось забрать себе в карман из бюджета более 700 тысяч рублей.
В редакцию Mkset.ru обратились жители села Языково — центра Благоварского района. Двор одного из многоквартирных домов с наступлением весны превратился в кучу грязи. С потеплением двор без асфальта оказался разбит колёсами автомобилей. Также отсутствуют парковочные места для машин. Ситуацию усугубляет отсутствие детской и спортивной площадки, из-за чего у детей нет возможности проводить время на свежем воздухе, играть и гулять. Да и воздух свежим не назовёшь — канализационные колодцы оказались заполнены талыми водами. Отходы и нечистоты начали выливаться во двор, а невыносимый запах распространяться по округе. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.
В Уфе за нарушения закрыли пекарню. Булочную опечатали за несоответствие санитарным требованиям на две недели. Тем не менее, несмотря на вынесенное предупреждение об ответственности, сразу после закрытия заведение продолжило работу в штатном режиме.