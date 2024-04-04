Почему Уфа худший город в мире

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Многие из наших читателей, выросших в Уфе, испытали на себе все проблемы города, которые сопровождали их на протяжении жизни. Поэтому многие критики основывают свои мнения на личном опыте прошлых лет. Попробуем непредвзято взглянуть на то, что вызывает недовольство жителей и понять, почему уфимцы могут невзлюбить родной город.
Первая причина —экология. Уфа занимает почетное предпоследнее место в рейтинге самых экологически неблагополучных городов России. Грязный воздух, смог от промышленных предприятий и автомобилей, постоянные сбросы Химпрома и Полиэф в Северный водозабор, устаревшие очистительных сооружений — все эти факторы делают город нежизнеспособным для проживания. В Уфе до сих пор не построили завод по переработке бытовых и промышленных отходов.
Финансовый университет при Правительстве РФ подвёл итоги мониторинга качества жизни в российских городах, где столица попала на 46 место из 86. А самым проблемным, с точки зрения экологии, оказался город Стерлитамак, находящийся в непосредственной близости от Уфы.
— Стерлитамак задыхается, загазованность и вонь бешеные! МЧС присылает СМС-оповещения о сильном морозе и ветре, а о ядовитом воздухе когда нас будут предупреждать? Как отпускать детей в школу и садик?
— Когда Роспотребнадзор первым начнет реагировать на качество воздуха в городе, а не ждать жалобы горожан? — пишут жители.
Следующее, чем недовольны уфимцы — высокий уровень преступности. Согласно обновленным данным Риа.Рейтинг, количество беззаконных деяний снизилось всего на 1% по сравнению с прошлым годом, а сама Башкирия оказалась на 38-м месте среди всех регионов по уровню преступности по итогам 2023 года.
Жалобы на зарплату присутствуют во многих регионах нашей страны. Однако, несмотря на наличие крупных промышленных предприятий, уровень оплаты труда низкий.
Как пишут жители в своих личных блогах: «Ситуации не помогает даже повышающий „уральский коэффициент“.
Колоссальная проблема отмечается и в дорожно-транспортной сфере. Личная страница Главы Республики Башкортостан усыпана жалобами на качество дорог, а также реформу, которую провели в отношении общественного транспорта.
— Сибай. пос. Северный. Наша единственная дорога в отвратительном состоянии! Перед Выборами информ группа Администрации много чего наобещала. Как нам ездить???
— Уфа, перекресток Ульяновых и Калинина, очередные копатели после себя сделали на тяп ляп дорожное полотно, сейчас там ямы и волна. Когда приведут в порядок? Создает аварийные ситуации, когда водители пытаются объехать яму и выезжают на встречную полосу.
— Вот надо всех чиновников на три месяца на автобусе покатать, летом в жару в полном автобусе в тесноте, не зря говорят сытый голодному не товарищ…
В целом, негативное отношение уфимцев к городу обусловлено комплексом проблем, включающих экологию, безопасность, экономику и инфраструктуру.