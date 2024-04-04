Почему Уфа худший город в мире

Многие из наших читателей, выросших в Уфе, испытали на себе все проблемы города, которые сопровождали их на протяжении жизни. Поэтому многие критики основывают свои мнения на личном опыте прошлых лет. Попробуем непредвзято взглянуть на то, что вызывает недовольство жителей и понять, почему уфимцы могут невзлюбить родной город.