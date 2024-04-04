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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

«Останавливать будут всех без исключений»: в Уфе на трассе проходят рейды ГИБДД

«Останавливать будут всех без исключений»: в Уфе на трассе проходят рейды ГИБДД

4 апреля 2024, 06:13
Фото: mkset.ru
В Уфе сегодня, 4 апреля, проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщает начальник ГИБДД Башкирии.

Рейды инспекторов организованы на 4 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. В ведомстве пояснили, что на выбранном участке дороги будут проводиться остановки каждой без исключения машины.

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«Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение пьяного вождения. Напомним, что в этом году с 6 по 15 км на данном участке в ДТП погибли 4 человека», — гласит сообщение ГИБДД.
#Уфа#ГИБДД#Полиция#Дороги#Новости Башкирии#Проверки#Рейды
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