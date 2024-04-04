«Останавливать будут всех без исключений»: в Уфе на трассе проходят рейды ГИБДД

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Рейды инспекторов организованы на 4 км трассы Уфа — Инзер — Белорецк. В ведомстве пояснили, что на выбранном участке дороги будут проводиться остановки каждой без исключения машины.
«Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение пьяного вождения. Напомним, что в этом году с 6 по 15 км на данном участке в ДТП погибли 4 человека», — гласит сообщение ГИБДД.