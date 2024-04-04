Ни пройти, ни объехать: в Башкирии перекроют движение по федеральной трассе

Перекрытие движение связано с буровзрывными работами, которые пройдут на трассе. Недоступными для автомобилистов будут 68 км дороги (с 1480 до 1548). Стоит отметить, что по объездной дороге смогут проехать только легковые машины — объезд по дороге «Аша — Миньяр — Сим» разрешён только для них. Тяжеловесным автомобилям запрещается проезд во время буровзрывных работ.