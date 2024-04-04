Ни пройти, ни объехать: в Башкирии перекроют движение по федеральной трассе

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 04:09
Сегодня с 9 утра до 14 часов будет ограничено движение грузовиков по трассе М5 «Урал». Речь идёт об участке трассы от деревни Самохваловка до границы с Челябинской областью. Об этом рассказал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
Перекрытие движение связано с буровзрывными работами, которые пройдут на трассе. Недоступными для автомобилистов будут 68 км дороги (с 1480 до 1548). Стоит отметить, что по объездной дороге смогут проехать только легковые машины — объезд по дороге «Аша — Миньяр — Сим» разрешён только для них. Тяжеловесным автомобилям запрещается проезд во время буровзрывных работ.