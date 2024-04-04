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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 04:09

В Башкирии ограничено движение по федеральной трассе

Ни пройти, ни объехать: в Башкирии перекроют движение по федеральной трассе

4 апреля 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Башкирии ограничено движение по федеральной трассе

Значительный участок федеральной трассы перекроют 4 апреля из-за взрывных работ.

Сегодня с 9 утра до 14 часов будет ограничено движение грузовиков по трассе М5 «Урал». Речь идёт об участке трассы от деревни Самохваловка до границы с Челябинской областью. Об этом рассказал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

Перекрытие движение связано с буровзрывными работами, которые пройдут на трассе. Недоступными для автомобилистов будут 68 км дороги (с 1480 до 1548). Стоит отметить, что по объездной дороге смогут проехать только легковые машины — объезд по дороге «Аша — Миньяр — Сим» разрешён только для них. Тяжеловесным автомобилям запрещается проезд во время буровзрывных работ.

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#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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