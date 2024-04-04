Начальник отдела в супермаркете забирал премии уфимцев

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Ведомство завершило расследование уголовного дела против 33-летнего мужчины. Ему вменяют коммерческий подкуп, совершенный с вымогательством.
Фигурант дела требовал от сотрудников отдавать часть премии, которые давались за покровительство и попустительство на работе. В случае отказа он угрожал плохими условиями труда и увольнением. В результате уфимцам приходилось соглашаться.
Полученные деньги фигурант расходовал на свои цели. Всего было получено около 134 тысяч рублей. Материалы дела отдадут в суд.