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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Уфе осудят бывшего сотрудника магазина за оставшихся без премий подчиненных

Начальник отдела в супермаркете забирал премии уфимцев

4 апреля 2024, 14:01
Фото: 1MI

В Уфе осудят бывшего сотрудника магазина за оставшихся без премий подчиненных

Прошлой осенью в Уфе начальник отдела крупной сети продуктовых супермаркетов отнимал премии подчиненных. Подробности об условиях труда сообщили в следкоме Башкирии.

Ведомство завершило расследование уголовного дела против 33-летнего мужчины. Ему вменяют коммерческий подкуп, совершенный с вымогательством.

Фигурант дела требовал от сотрудников отдавать часть премии, которые давались за покровительство и попустительство на работе. В случае отказа он угрожал плохими условиями труда и увольнением. В результате уфимцам приходилось соглашаться.

Полученные деньги фигурант расходовал на свои цели. Всего было получено около 134 тысяч рублей. Материалы дела отдадут в суд.

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