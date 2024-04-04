Мост на реке Быстрый Танып в Башкирии реконструируют за 619,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Реконструкцию моста через реку быстрый Танып в Уфе обойдется бюджету республики в 619,5 млн рублей. Протяженность существующего моста составляет 94 метра. Максимальная скорость движения по обновленному мосту составит 100 км/ч.
Проект реконструкции должен быть разработан до октября 2024 года. Строительно-монтажные работы подрядчике должен будет завершить в срок до декабря 2026 года. Длину мостового перехода в проекте реконструкции определит проектировщик.
Напомним, в Уфе продолжается капитальный ремонт старого Бельского моста в створе улицы Воровского. В конце марта рабочие приступили к демонтажу арочной конструкции моста.
Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.