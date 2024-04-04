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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Мост на реке Быстрый Танып в Башкирии реконструируют за 619,5 млн рублей

4 апреля 2024, 12:43
Заказчиком работ выступило Управление дорожного хозяйства РБ, сообщается на сайте госзакупок.

Реконструкцию моста через реку быстрый Танып в Уфе обойдется бюджету республики в 619,5 млн рублей. Протяженность существующего моста составляет 94 метра. Максимальная скорость движения по обновленному мосту составит 100 км/ч.

Проект реконструкции должен быть разработан до октября 2024 года. Строительно-монтажные работы подрядчике должен будет завершить в срок до декабря 2026 года. Длину мостового перехода в проекте реконструкции определит проектировщик.

Напомним, в Уфе продолжается капитальный ремонт старого Бельского моста в створе улицы Воровского. В конце марта рабочие приступили к демонтажу арочной конструкции моста.

Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе
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Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.

#Общество#Город#Госзакупки#Новости Башкирии#Мост#Азамат Нухов#Реконструкция моста
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