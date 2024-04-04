Монумент дружбы в Уфе подсветят за 12 млн рублей

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Деньги дают на выполнение работ по устройству. Они идут из городского бюджета. На выделенный объем средств планируется купить и монтировать линейные светильники и светодиодные прожекторы.
Монумент высотой в шесть метро появился в 1957 году. Тогда его возвели в честь 400-летия присоединения исторической Башкирии к российскому государству.
Прототипами женских фигур стали реальные девушки. Скульптор Михаил Бабурин брал образ русской героини со своей дочери, а башкирской — с Зухры Муратовой, которая позировала четыре месяца.