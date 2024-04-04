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Монумент дружбы в Уфе подсветят за 12 млн рублей

Монумент дружбы в Уфе подсветят за 12 млн рублей

4 апреля 2024, 16:54
Фото: Финансовое управление Уфы
В Уфе власти решили направить 11,9 млн рублей для подсветки монумента дружбы, заявило финансовое управление города.

Деньги дают на выполнение работ по устройству. Они идут из городского бюджета. На выделенный объем средств планируется купить и монтировать линейные светильники и светодиодные прожекторы.

Монумент высотой в шесть метро появился в 1957 году. Тогда его возвели в честь 400-летия присоединения исторической Башкирии к российскому государству.

Прототипами женских фигур стали реальные девушки. Скульптор Михаил Бабурин брал образ русской героини со своей дочери, а башкирской — с Зухры Муратовой, которая позировала четыре месяца.

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