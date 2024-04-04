Как умерла экс-участница «Дом-2» из Уфы

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31 марта стало известно о смерти бывшей участницы телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Ранее ей была сделана операция по удалению опухоли.
Как передаёт сайт Starhit, 31 марта жильцы дома, где жила Либерж Кпадону, пожаловались на резкий неприятный запах. Чтобы узнать причину, приехали сотрудники МЧС. Спасатели вошли в помещение и увидели тело Либерж Кпадону без признаков жизни. Позже выяснилось, что она умерла за месяц до обнаружения.
Также было установлено, что ранее Либерж прошла через операцию по удалению опухоли, но врачи выявили новообразования. Другая бывшая участница «Дом-2» Алиана Устиненко рассказала, что женщина умерла почти сразу после хирургического вмешательства.
— Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. — Алиана Устиненко.
Впервые о раковом заболевании Либерж рассказала осенью 2023 года — опухоль образовалась на правом лёгком. В феврале она вышла на связь с поклонниками и записала прощальное видеообращение — бывшая звезда ехала на операцию. С тех пор её никто не видел.