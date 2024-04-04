Как умерла экс-участница «Дом-2» из Уфы

Впервые о раковом заболевании Либерж рассказала осенью 2023 года — опухоль образовалась на правом лёгком. В феврале она вышла на связь с поклонниками и записала прощальное видеообращение — бывшая звезда ехала на операцию. С тех пор её никто не видел.