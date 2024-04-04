Известна дата открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Глава Кабмина также напомнил, что в этом году будет введен в эксплуатацию геномный центр с филиалом «Школы 21» Сбербанка.
«В следующем году запустим основное здание, это еще порядка 110 тысяч квадратных метров уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что в действующих частях кампуса уже сегодня работают 20 лабораторий.