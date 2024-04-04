Известна дата открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе

Главное здание межвузовского кампуса в Уфе запустят в 2025 году. Об этом 4 апреля премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил в ходе итогового отчета о работе правительства за минувший год.

Глава Кабмина также напомнил, что в этом году будет введен в эксплуатацию геномный центр с филиалом «Школы 21» Сбербанка. Школьники предложили проекты для наполнения будущего кампуса «СахалинTech» Узнать подробнее «В следующем году запустим основное здание, это еще порядка 110 тысяч квадратных метров уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров. Кроме того, премьер-министр сообщил, что в действующих частях кампуса уже сегодня работают 20 лабораторий.