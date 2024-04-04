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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Известна дата открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе

Известна дата открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе

4 апреля 2024, 06:36
Фото: Уфимский межвузовский кампус/Vk
Главное здание межвузовского кампуса в Уфе запустят в 2025 году. Об этом 4 апреля премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил в ходе итогового отчета о работе правительства за минувший год.

Глава Кабмина также напомнил, что в этом году будет введен в эксплуатацию геномный центр с филиалом «Школы 21» Сбербанка.

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«В следующем году запустим основное здание, это еще порядка 110 тысяч квадратных метров уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в действующих частях кампуса уже сегодня работают 20 лабораторий.

#Уфа#Образование#Новости Башкирии#Студенты#Межвузовский кампус
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