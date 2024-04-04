Иностранец из недружественной республики отсуживает подарки у жительницы Белорецка

Расставание повлияло на мужчину не самым лучшим образом, он внезапно отправился в суд с явлением на бывшую возлюбленную, забыв о ярких чувствах. Там он заявил, что Адель — его партнёр по бизнесу и задолжала ему почти 4 миллиона рублей. Ян объяснил, что девушка заняла у него эту сумму, чтобы арендовать квартиру, и возвращать деньги отказалась.