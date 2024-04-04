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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Башкирии гражданин Чехии пытается отсудить у бывшей девушки миллионы

Иностранец из недружественной республики отсуживает подарки у жительницы Белорецка

4 апреля 2024, 05:55
Фото: 1MI

В Башкирии гражданин Чехии пытается отсудить у бывшей девушки миллионы

Деньги пара тратила вместе.

В Верховном суде Башкирии рассмотрели дело бывших влюбленных. Гражданин Чехии подал в суд на свою девушку из Белорецка, требуя вернуть ему 3,8 миллиона рублей. По словам мужчины, не эту сумму они вместе проживали в Эмиратах.

Девушка в свою очередь рассказывает, что сначала отношения между ней и Яном Шпатенка развивались очень гармонично, влюблённые сняли апартаменты в Дубае и пытались свить себя уютное гнёздышко. Всё было настолько идеально, что пара стала обсуждать помолвку. Но позже Адель и Ян внезапно разошлись.

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Расставание повлияло на мужчину не самым лучшим образом, он внезапно отправился в суд с явлением на бывшую возлюбленную, забыв о ярких чувствах. Там он заявил, что Адель — его партнёр по бизнесу и задолжала ему почти 4 миллиона рублей. Ян объяснил, что девушка заняла у него эту сумму, чтобы арендовать квартиру, и возвращать деньги отказалась.

Районный суд Белорецка и Верховный суд Башкирии в этой ситуации поддержали Адель, приняв сторону россиянки.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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