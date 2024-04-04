Гид по выбору самоката: как правильно выбрать модель для ваших приключений

Некоторые из основных правил для использования электрических средств индивидуальной мобильности включают в себя ограничение максимальной скорости до 25 км/ч, массу транспортного средства до 35 кг для передвижения по тротуарам и дорожкам, а также соблюдение ограниченной скорости вблизи парков и скверов. Также важно помнить, что на электросамокате разрешается передвигаться только одному человеку.