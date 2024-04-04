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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Рассказываем, на какие параметры должны смотреть уфимцы при покупке самоката и как не нарваться на штрафы

Гид по выбору самоката: как правильно выбрать модель для ваших приключений

4 апреля 2024, 03:39
Фото: 1MI
Рассказываем, на какие параметры должны смотреть уфимцы при покупке самоката и как не нарваться на штрафы
Рассказываем, на какие параметры должны смотреть уфимцы при покупке самоката и как не нарваться на штрафы

С наступлением лета самокаты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни. Уфимцы встают важные вопросы — какой самокат выбрать и как не нарушить правила дорожного движения? Давайте разберемся, как найти идеальную модель, которая сделает ваше лето незабываемым и комфортным.

Как выбрать самокат — виды

Разнообразие самокатов позволяет выбрать модель, соответствующую индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователей. От складных для городских поездок до трюковых для активного отдыха и электрических для комфортного передвижения по городу — каждый тип имеет свои особенности и преимущества.

Как выбрать самокат — видыКак выбрать самокат — виды
Как выбрать самокат — виды
Фото: 1MI

1. Складные самокаты

Имеют удобный складной механизм, который позволяет легко и быстро складывать их для удобной транспортировки или хранения. Они удобны для перемещения по городу и легко вмещаются в общественном транспорте или в багажнике автомобиля.

+ Портативность

— Ограниченная прочность

+ Удобство

— Ограниченная скорость

+ Маневренность

— Ограниченная грузоподъемность

При выборе такого самоката нужно обратить внимание на следующие аспекты:

  • Размер колес: большие колеса обеспечивают более высокую скорость, но могут быть менее маневренными. Широкие колеса обеспечивают большую устойчивость.
  • Конструкция: наличие амортизационных элементов (например, амортизационных вилок), обеспечит комфорт.

2. Трюковые самокаты

Предназначены для выполнения различных трюков и фигур на специальных площадках или скейтпарках. Подойдут для людей, которые интересуются экстремальными видами спорта или подростков. Такие самокаты обычно имеют более прочную конструкцию, усиленные колеса и деку, чтобы выдерживать удары и нагрузки при выполнении трюков.

+ Прочная конструкция

— Тяжелый

+ Улучшенные колеса и подвеска

— Не подходит для города

+ Возможность выполнения трюков

— Не подходят для начинающих

При выборе трюкового самоката обратите внимание на:

  • Материал рамы: лучше взять самокат с прочной и легкой рамой из алюминия или стали, чтобы обеспечить долговечность и легкость в управлении.
  • Размер колес: для трюкового самоката рекомендуется выбирать колеса с диаметром от 100 мм до 120 мм для лучшей устойчивости и контроля при выполнении трюков.
  • Подшипники: обратите внимание на класс подшипников, лучше всего выбирать ABEC-5 или ABEC-7 для плавности и скорости катания.
  • Тормоза: удостоверьтесь, что тормозная система обеспечит безопасное замедление и остановку.
Как выбрать самокатКак выбрать самокат
Как выбрать самокат
Фото: 1MI

Хотя существуют некоторые ограничения, трюковые самокаты остаются популярным выбором среди молодежи и тех, кто увлечен экстремальными видами спорта и хочет испытать себя в выполнении различных трюков и фигур.

3. Электрические самокаты

Оснащены электрическим двигателем, который помогает передвигаться без лишнего усилия. Они могут развивать достаточно скорости и преодолевать небольшие уклоны, что делает их удобным и экологически чистым способом передвижения по городу. Для зарядки электрического самоката используется обычное электричество.

+ Удобство и скорость

— Цена

+ Экономия времени

— Вес и габариты

+ Экологичность

— Зависимость от зарядки

В таких самокатах нужно учитывать:

  • Дальность хода: постарайтесь рассчитать примерное расстояние, которое вы собираетесь проехать. Производители всегда указывают запас хода при идеальных условиях (+20 °C, ровная дорога, вес человека до 70кг и минимальный режим скорости), поэтому стоит выбирать модели с запасом хода больше, чем вам нужно.
  • Мощность двигателя: выбирайте самокат с достаточной мощностью, чтобы он мог справляться с наклонами и различными поверхностями без проблем. Например, модели с мощностью до 250 Вт подойдут людям, до 60кг, <80кг — 250-300Вт, <100 кг — 300-350кг, >100 — от 400Вт. Чем больше Вт, тем лучше самокат будет справляться с бездорожьем и уклонами.
  • Вес самоката: от 14 до 16кг рассчитаны примерно на 30–40 км хода, 17–25 кг — на 40 км, 25–35кг от 65 км. Готовьтесь, что мощный самокат будет много весить.
  • Покрышки: оптимальным материалом станут бескамерные надувные с диаметром 8-10см. Обратите внимание, что такие покрышки бывают с гелем, что повысит их износостойкость.
ПДД для электрических самокатовПДД для электрических самокатов
ПДД для электрических самокатов
Фото: 1MI

ПДД для электрических самокатов

Весной прошлого года было принято решение о признании электросамокатов средствами индивидуальной мобильности (СИМ). При выборе электрического самоката важно помнить о необходимости соблюдать установленные правила и нести ответственность за их нарушение.

Некоторые из основных правил для использования электрических средств индивидуальной мобильности включают в себя ограничение максимальной скорости до 25 км/ч, массу транспортного средства до 35 кг для передвижения по тротуарам и дорожкам, а также соблюдение ограниченной скорости вблизи парков и скверов. Также важно помнить, что на электросамокате разрешается передвигаться только одному человеку.

Для безопасного использования электрических самокатов необходимо наличие тормозной системы и фар белого и красного цвета. Важно также учитывать приоритет пешеходов при движении, а также спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу.

Ответственность за нарушения ПДД на самокатах

В случае нарушения установленных правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством, включая наложение штрафов за нарушение ПДД в размере от 800 до 1500 рублей. Например, штрафы могут быть наложены за создание помех в движении транспортных средств или причинение ущерба здоровью потерпевшего.

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#Транспорт#ПДД#Штрафы пдд#Эмилия Шпилева#Самокат
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