ЕР и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт образовательных учреждений

«В Республике Башкортостан работы по капитальному ремонту образовательных учреждений стартовали в конце марта. Например, в Уфе строители уже зашли в школу № 119. В целом в 2024 году приступаем к ремонту 31 школы. В шести из них работы рассчитаны на один год и, соответственно, ученики приступят к обучению в обновленных классах уже первого сентября текущего года. Ремонт еще 25 зданий рассчитан на 2 года. Объемы работ здесь большие. Кроме того, еще 8 образовательных учреждений отремонтируем в 2025 году. Здесь ремонт рассчитан на год.