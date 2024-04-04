ЕР и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт образовательных учреждений

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что в 2024 году запланирован ремонт 1053 школ за счет средств из федерального бюджета. В 530 школах работы проводятся в рамках двухлетнего цикла. На 935 объектов уже подписаны контракты, в некоторых из них начались работы. Согласно программе капремонта до 2026 года запланировано модернизировать 7,3 тысячи школ. После этого ремонт нужно будет провести еще в 11 тысячах учебных учреждений.
В некоторых регионах конкурсы на проведение ремонта еще не были проведены. В число субъектов, рискующих сорвать графики работ, входят Липецкая, Томская, Саратовская области, а также Бурятия и ЕАО. В 54 регионах Минпросвещения зафиксировало срывы сроков строительства новых школ.
«В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест», — поделился информацией секретарь генсовета. Некоторые регионы не выполнили план по объектам еще в 2022 и 2023 годах. В число таких «должников» входят Астраханская, Кировская, Архангельская, Иркутская, Новосибирская и Нижегородская области, а также Башкирия, Республика Коми, Приморский и Хабаровский края. Андрей Турчак попросил предметно разобраться в причинах срывов плана и исправить ситуацию.
Отдельно секретарь генсовета остановился на планировании программы ремонта детских садов, техникумов и колледжей за счёт федерального бюджета. Это даст возможность сэкономить регионам.
Министр просвещения Сергей Кравцов акцентировал внимание на регионах — должниках по строительству новых детсадов. Ими оказались Кемеровская, Астраханская, Иркутская области, а также Ненецкий АО и Ставропольский край. Кравцов подчеркнул, что работы необходимо завершить максимально быстро.
Помимо этого, на заседании федерального штаба осуждалось обеспечение безопасности образовательных учреждений. Планируется ввести принцип обязательного присутствия профессиональной охраны. При организации безопасности на каждом объекте ЕР будет сотрудничать с Росгвардией. Также партией было предложено проведение курса по обучению первой помощи во всех школах страны.
«Единая Россия» примет на себя контроль за выплатами классным руководителям и кураторам студенческих групп, начисление которых производится по поручению президента РФ.
Партия участвует в реализации проекта капитального ремонта школ вместе с Минпросвещения. Эта работа — часть народной программы. Об этом рассказывает сайт ER.RU.
Каждый этап работ, начиная с подготовки проекта и заканчивая приемкой готового объекта, контролируют общественные штабы. В каждом из регионов их специально создали «Единая Россия» и Минпросвещения.
«В Республике Башкортостан работы по капитальному ремонту образовательных учреждений стартовали в конце марта. Например, в Уфе строители уже зашли в школу № 119. В целом в 2024 году приступаем к ремонту 31 школы. В шести из них работы рассчитаны на один год и, соответственно, ученики приступят к обучению в обновленных классах уже первого сентября текущего года. Ремонт еще 25 зданий рассчитан на 2 года. Объемы работ здесь большие. Кроме того, еще 8 образовательных учреждений отремонтируем в 2025 году. Здесь ремонт рассчитан на год.
Что касается 2024 года, то конкурсные процедуры объявлены, государственные и муниципальные контракты на проведение ремонта заключаются в рамках действующего законодательства, в срок.
В рамках капитального ремонта предусмотрено 14 видов работ, в том числе ремонт пищеблоков и столовых. Разумеется, за ходом ремонта, качеством выполняемых работ мы будем следить. Будет и «Партийный десант», и депутатский контроль, привлечем общественность.
Партия «Единая Россия» активно участвует в реализации проекта. В каждом конкретном случае мы помогали в подготовке как документов, так и проектной документации, проводили встречи с родительской общественностью», — прокомментировал Айбулат Хажин, председатель Комитета Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, региональный координатор партийного проекта «Новая школа».