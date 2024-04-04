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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Спасатели рассказали о первом случае подтопления в Уфе

Дорога превратилась в русло реки: Уфу начало затапливать

4 апреля 2024, 05:43

Спасатели рассказали о первом случае подтопления в Уфе

Жители Калининского района могут быть отрезаны от мира.

Стало известно, где в Уфе впервые произошло подтопление. Под водой оказался участок длиной 200 метров. Об этом рассказало городское Управление гражданской защиты.

Первым забил тревогу председатель СНТ «Восход-1». Он сообщил в Единую дежурную диспетчерскую службу, что на реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься. Из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую садовое товарищество с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров. Уровень воды над дорогой — 20 сантиметров.

Для оказания первой помощи и принятия при необходимости экстренных мер начальник УГЗ по Калининскому району уточняет список людей, которые проживают в садовом товариществе.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Весенний паводок#Идэль Гумеров#Калининский район
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