Дорога превратилась в русло реки: Уфу начало затапливать

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Стало известно, где в Уфе впервые произошло подтопление. Под водой оказался участок длиной 200 метров. Об этом рассказало городское Управление гражданской защиты.
Первым забил тревогу председатель СНТ «Восход-1». Он сообщил в Единую дежурную диспетчерскую службу, что на реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься. Из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую садовое товарищество с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров. Уровень воды над дорогой — 20 сантиметров.
Для оказания первой помощи и принятия при необходимости экстренных мер начальник УГЗ по Калининскому району уточняет список людей, которые проживают в садовом товариществе.