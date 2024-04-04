Дорога превратилась в русло реки: Уфу начало затапливать

Первым забил тревогу председатель СНТ «Восход-1». Он сообщил в Единую дежурную диспетчерскую службу, что на реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься. Из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую садовое товарищество с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров. Уровень воды над дорогой — 20 сантиметров.