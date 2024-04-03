В Уфе во время движения по улице загорелся мусоровоз

В микрорайоне Сипайлово на ходу загорелся мусоровоз. На это обратили внимание местные жители, обратившиеся в экстренные службы. Отмечается, что к тушению автомобиля приступили спасатели — по счастливой случайности пожарная машина проезжала неподалёку. Вскоре огонь удалось потушить.