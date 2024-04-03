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Published Сегодня, 09:29

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В Уфе во время движения по улице загорелся мусоровоз

В Уфе во время движения по улице загорелся мусоровоз

3 апреля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Вспыхнувший от огня автомобиль удалось оперативно потушить, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В микрорайоне Сипайлово на ходу загорелся мусоровоз. На это обратили внимание местные жители, обратившиеся в экстренные службы. Отмечается, что к тушению автомобиля приступили спасатели — по счастливой случайности пожарная машина проезжала неподалёку. Вскоре огонь удалось потушить.

Видео: Mash Batash

Водитель мусоровоза жив — мужчина успел вовремя покинуть салон авто благодаря сигналам мимо проезжающих машин.

Напомним, ранее Уфе по улице Интернациональной загорелся автобус «Башавтотранса», обслуживающий маршрут № 74. На видео, распространившемся в соцсетях, пассажиры покидают автобус — предположительно горение происходило в задней части автобуса.

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