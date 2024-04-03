В Уфе во время движения по улице загорелся мусоровоз

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В микрорайоне Сипайлово на ходу загорелся мусоровоз. На это обратили внимание местные жители, обратившиеся в экстренные службы. Отмечается, что к тушению автомобиля приступили спасатели — по счастливой случайности пожарная машина проезжала неподалёку. Вскоре огонь удалось потушить.
Водитель мусоровоза жив — мужчина успел вовремя покинуть салон авто благодаря сигналам мимо проезжающих машин.
Напомним, ранее Уфе по улице Интернациональной загорелся автобус «Башавтотранса», обслуживающий маршрут № 74. На видео, распространившемся в соцсетях, пассажиры покидают автобус — предположительно горение происходило в задней части автобуса.