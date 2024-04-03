В Уфе подростков поймали с поличным за совершением диверсии на объекте связи

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Уфе трое 18-летних подростков пытались совершить диверсию. Неизвестные связались с ними в мессенджере и предложили за денежное вознаграждение поджечь объект связи. Отмечается, что неизвестные передали им инструкции по совершению поджога объекта связи, а также озвучили обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение.
При попытке совершения поджога все трое злоумышленников задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. В ходе осмотра места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.
В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.