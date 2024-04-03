В Уфе подростков поймали с поличным за совершением диверсии на объекте связи

В Уфе трое 18-летних подростков пытались совершить диверсию. Неизвестные связались с ними в мессенджере и предложили за денежное вознаграждение поджечь объект связи. Отмечается, что неизвестные передали им инструкции по совершению поджога объекта связи, а также озвучили обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение.