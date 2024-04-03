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Updated Сегодня, 10:16

В Уфе подростков поймали с поличным за совершением диверсии на объекте связи

В Уфе подростков поймали с поличным за совершением диверсии на объекте связи

3 апреля 2024, 10:14
Фото: УФСБ России по РБ
Трое 18-летних уфимцев, поддерживавших дружеские связи, согласились пойти на преступления ради денежного вознаграждения, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

В Уфе трое 18-летних подростков пытались совершить диверсию. Неизвестные связались с ними в мессенджере и предложили за денежное вознаграждение поджечь объект связи. Отмечается, что неизвестные передали им инструкции по совершению поджога объекта связи, а также озвучили обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение.

При попытке совершения поджога все трое злоумышленников задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. В ходе осмотра места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело. Кировским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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