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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 07:03

В Башкирии директору магазина вынесли приговор за мошенничество с чеками

В Уфе директора книжного магазина посадят за подделку чеков

3 апреля 2024, 06:56

В Башкирии директору магазина вынесли приговор за мошенничество с чеками

Женщина присвоила себе десяток миллионов рублей.

В Калининском районном суде столицы рассмотрели уголовно дело в отношении уфимки, которая в течение года подделывала чеки, самостоятельно сдавая выручку от книжного магазина, где обвиняемая работала директором. Мошенница химичила не только с чеками, но и предоставляла искаженные отчеты. Действуя по такой схеме, руководитель, злоупотребляя служебным положением, наворовала свыше 10 млн рублей. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

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Оказавшись на скамье подсудимых, уфимка частично признала свою вину в преступлении, которое совершила. Женщина выплатила ущерб в размере суммы 1,8 млн рублей. Тем не менее, суд был непреклонен и назначил бывшему директору магазина наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Отбывать свой срок подсудимая будет в исправительной колонии общего режима. Однако наказание отсрочено на некоторое время. Женщина отправится под стражу, как только её ребенку исполнится четырнадцать.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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