В Уфе директора книжного магазина посадят за подделку чеков

В Калининском районном суде столицы рассмотрели уголовно дело в отношении уфимки, которая в течение года подделывала чеки, самостоятельно сдавая выручку от книжного магазина, где обвиняемая работала директором. Мошенница химичила не только с чеками, но и предоставляла искаженные отчеты. Действуя по такой схеме, руководитель, злоупотребляя служебным положением, наворовала свыше 10 млн рублей. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.