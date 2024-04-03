В Уфе директора книжного магазина посадят за подделку чеков

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В Калининском районном суде столицы рассмотрели уголовно дело в отношении уфимки, которая в течение года подделывала чеки, самостоятельно сдавая выручку от книжного магазина, где обвиняемая работала директором. Мошенница химичила не только с чеками, но и предоставляла искаженные отчеты. Действуя по такой схеме, руководитель, злоупотребляя служебным положением, наворовала свыше 10 млн рублей. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Оказавшись на скамье подсудимых, уфимка частично признала свою вину в преступлении, которое совершила. Женщина выплатила ущерб в размере суммы 1,8 млн рублей. Тем не менее, суд был непреклонен и назначил бывшему директору магазина наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Отбывать свой срок подсудимая будет в исправительной колонии общего режима. Однако наказание отсрочено на некоторое время. Женщина отправится под стражу, как только её ребенку исполнится четырнадцать.