В результате атаки беспилотника по Татарстану пострадал студент из Уфы

Ранее МЧС подготовило памятку о том, как вести себя в случае воздушной угрозы. Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям высказался о возможности эвакуации населения, если удары придутся на объекты в Уфе. Mkset.ru рассказал подробности того, что из себя представляют бомбоубежища и что нужно брать с собой в случае объявления режима ЧС.