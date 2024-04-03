В результате атаки беспилотника по Татарстану пострадал студент из Уфы

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В числе пострадавших из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оказался обучающийся из Уфы. Об этом сообщило издание «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Рустама Минниханова, раиса Татарстана.
Вчера утром два беспилотника атаковали объекты на северо-востоке Татарстана. Первый удар пришёлся по общежитию колледжа «Алабуга Политех» в Елабужском районе. По последним данным ранения получили 14 человек, а здание получило повреждения. Второе воздушное судно направлялось в сторону нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.
«РБК-Уфа» не приводит информации о состоянии студента. Но по словам руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, все пострадавшие получили травмы средней тяжести, «у всех положительная динамика». Большая часть раненных отпущены на амбулаторное лечение, тогда как медицинская помощь в Елабужской центральной районной больнице оказывается шести пострадавшим.
Ранее МЧС подготовило памятку о том, как вести себя в случае воздушной угрозы. Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям высказался о возможности эвакуации населения, если удары придутся на объекты в Уфе. Mkset.ru рассказал подробности того, что из себя представляют бомбоубежища и что нужно брать с собой в случае объявления режима ЧС.