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Updated Сегодня, 08:17

Студент из Уфы пострадал в результате удара БПЛА на Татарстан

В результате атаки беспилотника по Татарстану пострадал студент из Уфы

3 апреля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney

Студент из Уфы пострадал в результате удара БПЛА на Татарстан

Общее число пострадавших из-за нападения беспилотника на Елабужский район выросло до 14.

В числе пострадавших из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оказался обучающийся из Уфы. Об этом сообщило издание «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Рустама Минниханова, раиса Татарстана.

Вчера утром два беспилотника атаковали объекты на северо-востоке Татарстана. Первый удар пришёлся по общежитию колледжа «Алабуга Политех» в Елабужском районе. По последним данным ранения получили 14 человек, а здание получило повреждения. Второе воздушное судно направлялось в сторону нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске.

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«РБК-Уфа» не приводит информации о состоянии студента. Но по словам руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, все пострадавшие получили травмы средней тяжести, «у всех положительная динамика». Большая часть раненных отпущены на амбулаторное лечение, тогда как медицинская помощь в Елабужской центральной районной больнице оказывается шести пострадавшим.

Ранее МЧС подготовило памятку о том, как вести себя в случае воздушной угрозы. Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям высказался о возможности эвакуации населения, если удары придутся на объекты в Уфе. Mkset.ru рассказал подробности того, что из себя представляют бомбоубежища и что нужно брать с собой в случае объявления режима ЧС.

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#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Татарстан#СВО#Идэль Гумеров#Беспилотник#БПЛА
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