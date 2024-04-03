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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Башкирии половодье затопило восемь домов

В Башкирии половодье затопило восемь домов

3 апреля 2024, 15:26
Фото: МЧС
В Давлеканово талые воды затопили 8 жилых домов, сообщает МЧС Башкирии.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию людей, были спасены восемь человек, среди которых двое детей. Сотрудники также спасли от стихии собаку и кошку. Всего из зоны подтопления эвакуировали 18 человек, двое жителей уезжать отказались.

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Покинувшим свои дома людям предоставили места в пунктах временного размещения. Среди пострадавших от половодья — семья из пяти человек.

Ситуация, как сообщили в ведомстве, под контролем. На месте оперативные службы совершают все необходимые действия.

#Происшествия#Уфа#Паводок#Половодье#Давлеканово
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