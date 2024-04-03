В Башкирии половодье затопило восемь домов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Сейчас спасатели проводят эвакуацию людей, были спасены восемь человек, среди которых двое детей. Сотрудники также спасли от стихии собаку и кошку. Всего из зоны подтопления эвакуировали 18 человек, двое жителей уезжать отказались.
Покинувшим свои дома людям предоставили места в пунктах временного размещения. Среди пострадавших от половодья — семья из пяти человек.
Ситуация, как сообщили в ведомстве, под контролем. На месте оперативные службы совершают все необходимые действия.