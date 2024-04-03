В Башкирии ожидается аномально высокая температура

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
В ближайшие три дня температура воздуха днем будет составлять +9, +14°. Ночью ожидаются похолодания не ниже 0°.
Сегодня, 3 апреля, день пройдет без осадков, ветер ожидается умеренный, местами порывистый, южного направления.
4 апреля по-прежнему без осадков, юго-восточный умеренный ветер, днем в некоторых районах порывистый. 5 апреля днем обещают небольшой дождь, ветер умеренный, южный.
Как сообщали ранее синоптики, со 2 по 5 апреля в Башкирии наблюдается аномальное повышение температуры: на 3-7° выше нормы.