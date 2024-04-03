В Башкирии неэффективно использовали почти 100 млн рублей

На заседании также озвучили, что 25,8 миллиона рублей были использованы не по назначению. 13,8 миллиона рублей было потрачено с нарушениями при реализации республиканской адресной инвестиционной программы. В закупках было допущено нарушений на сумму 59,4 миллиона рублей, а в сфере управления имуществом — на 91,1 миллиона рублей.