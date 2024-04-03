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В Башкирии неэффективно использовали почти 100 млн рублей

В Башкирии неэффективно использовали почти 100 млн рублей

3 апреля 2024, 04:32
Фото: 1MI
Об этом стало известно на заседании в Госсобрании.

Контрольно-счетная палата Республики выявила неэффективное использование 91,8 млн рублей в 2023 году.

На заседании также озвучили, что 25,8 миллиона рублей были использованы не по назначению. 13,8 миллиона рублей было потрачено с нарушениями при реализации республиканской адресной инвестиционной программы. В закупках было допущено нарушений на сумму 59,4 миллиона рублей, а в сфере управления имуществом — на 91,1 миллиона рублей.

В рамках своей деятельности КСП внесла 13 представлений, направила 79 исков и претензий в целях взыскания или возврата бюджетных средств. В результате проверок нарушений на сумму более десяти миллиардов рублей удалось устранить. Кроме того, КСП направила 34 иска и 45 претензионных писем на сумму 27,6 млн рублей.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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