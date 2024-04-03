В Башкирии машину вместе с водителем смыло паводком

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Инцидент случился сегодня ночью, 3 апреля. «ВАЗ» ехал со стороны Магнитогорска в Оренбург вблизи деревни Макан.
Как рассказали спасатели, водитель проехал на запрещающий знак, вскоре посреди дороги отечественное авто стало смывать с дороги поднявшейся водой. К счастью, все ехавшие в машине успели вовремя выбраться, никто не пострадал.
Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники. Спасатели успешно извлекли машину из кювета.