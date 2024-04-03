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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Башкирии машину вместе с водителем смыло паводком

В Башкирии машину вместе с водителем смыло паводком

3 апреля 2024, 05:29
Фото: FreePik
В Хайбуллинском районе Башкирии автомобиль смыло с затопленной трассы. Об этом сообщили в МЧС республики.

Инцидент случился сегодня ночью, 3 апреля. «ВАЗ» ехал со стороны Магнитогорска в Оренбург вблизи деревни Макан.

Видео: FreePik

Как рассказали спасатели, водитель проехал на запрещающий знак, вскоре посреди дороги отечественное авто стало смывать с дороги поднявшейся водой. К счастью, все ехавшие в машине успели вовремя выбраться, никто не пострадал.

Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники. Спасатели успешно извлекли машину из кювета.

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