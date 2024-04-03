В Башкирии автомобиль унесло в кювет течением талых вод

В среду, 3 апреля, и. о. прокурора Хайбуллинского района Алмаз Бикбаев с целью координации деятельности аварийно-спасательных служб и оценки своевременности принятия мер по ликвидации последствий паводка выехал на место происшествия в с. Макан.