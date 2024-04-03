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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Башкирии автомобиль унесло в кювет течением талых вод

3 апреля 2024, 11:55

Прокуратура проводит проверку в связи с автомобильным инцидентом в Башкирии

Органы прокуратуры республики продолжают контролировать за движением паводковых вод на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 3 апреля, и. о. прокурора Хайбуллинского района Алмаз Бикбаев с целью координации деятельности аварийно-спасательных служб и оценки своевременности принятия мер по ликвидации последствий паводка выехал на место происшествия в с. Макан.

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Как сообщили ранее в региональном управлении МЧС, «ВАЗ 2114» ехал со стороны Магнитогорска в Оренбург вблизи села Макан. Вскоре посреди дороги отечественное авто стало смывать с дороги поднявшейся водой и унесло в кювет течением талых вод.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка деятельности органа местного самоуправления и уполномоченных организаций в части надлежащей подготовки к противопаводковым мероприятиям.

#Происшествия#Паводок#Прокуратура Башкирии#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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