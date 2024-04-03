В Башкирии автомобиль унесло в кювет течением талых вод

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В среду, 3 апреля, и. о. прокурора Хайбуллинского района Алмаз Бикбаев с целью координации деятельности аварийно-спасательных служб и оценки своевременности принятия мер по ликвидации последствий паводка выехал на место происшествия в с. Макан.
Как сообщили ранее в региональном управлении МЧС, «ВАЗ 2114» ехал со стороны Магнитогорска в Оренбург вблизи села Макан. Вскоре посреди дороги отечественное авто стало смывать с дороги поднявшейся водой и унесло в кювет течением талых вод.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка деятельности органа местного самоуправления и уполномоченных организаций в части надлежащей подготовки к противопаводковым мероприятиям.