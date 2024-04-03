Туристический бизнес получит от КМСП средства по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных

Михаил Мишустин отметил и идущий мощнейший приток инвестиций в эту сферу, поскольку россияне готовы отдыхать в своей стране. И такого прироста удалось добиться благодаря национальному проекту. МСП привлекли в строительство более 24 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом приток финансирования в эту отрасль вырос вдвое. Более того, каждый четвертый кредитный рубль получен благодаря механизмам государственной поддержки. Это касается и льготного финансирования. Корпорация МСП предоставляет средства по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных. Эта программа уже позволила МСП привлечь 12 млрд рублей.