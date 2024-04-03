Туристический бизнес получит от КМСП средства по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
По мнению премьер-министра, похвально, когда люди, проживающие в своем регионе, могут и заработать, и показать свой край всем желающим. Это самое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое только возможно в текущих обстоятельствах. Об этом пишет regnum.ru.
«Очень важно, что туризм и развитие туризма имеют самый большой мультипликационный эффект в экономике — в пять раз примерно, — поделился Мишустин. — Он создает смежные отрасли: дорога, сервис, услуги, продажа напитков, транспорт, заправки — все вокруг растет. МСП здесь очень активно участвует».
Глава кабмина также привел данные, что в сфере гостиничного бизнеса МСП за 2023 год привлекли 95 млрд рублей кредитных средств, что в 3 раза больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Михаил Мишустин отметил и идущий мощнейший приток инвестиций в эту сферу, поскольку россияне готовы отдыхать в своей стране. И такого прироста удалось добиться благодаря национальному проекту. МСП привлекли в строительство более 24 млрд рублей, по сравнению с 2022 годом приток финансирования в эту отрасль вырос вдвое. Более того, каждый четвертый кредитный рубль получен благодаря механизмам государственной поддержки. Это касается и льготного финансирования. Корпорация МСП предоставляет средства по ставкам в 3–4 раза ниже рыночных. Эта программа уже позволила МСП привлечь 12 млрд рублей.
Отдельно Мишустин коснулся темы доверительных отношений между властью и малым и средним бизнесом. Премьер выразил мнение, что МСП могут сыграть существенную роль в достижении страной промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.
Он также рассказал, что цифровая платформа МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП, позволяет онлайн получить все необходимые сведения. Это сведения о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где присутствует спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку.
«Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — подчеркнул Мишустин.