Стали известны имена троих диверсантов-поджигателей из Уфы

Напомним, задержанные — учащиеся местного колледжа. Юноши собирались за 20 тысяч рублей совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли сумку с инструментами для вскрытия входа на объект и горючую жидкость, с помощью которой они собирались устроить пожар.