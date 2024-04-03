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Published Сегодня, 16:56

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Стали известны имена троих диверсантов-поджигателей из Уфы

Стали известны имена троих диверсантов-поджигателей из Уфы

3 апреля 2024, 16:56
Фото: ФСБ
Были обнародованы имена 18-летних уфимцев, пытавшихся устроить диверсию на вышке в Башкирии.

По данным ГТРК «Башкортостан», задержанные — Илья Хаметшин, Асгат Ягудин и Роман Маркелов. Журналисты выяснили, что парни долгое время готовились к преступлению. Так, на камеры видеонаблюдения попал момент, когда юноши, стараясь не попасться, набирают горючее на заправочной станции.

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Напомним, задержанные — учащиеся местного колледжа. Юноши собирались за 20 тысяч рублей совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли сумку с инструментами для вскрытия входа на объект и горючую жидкость, с помощью которой они собирались устроить пожар.

Следователи не исключают версию о том, что произошедшее могло быть лишь тренировкой перед более серьезной атакой.

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