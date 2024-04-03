Стали известны имена троих диверсантов-поджигателей из Уфы

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
По данным ГТРК «Башкортостан», задержанные — Илья Хаметшин, Асгат Ягудин и Роман Маркелов. Журналисты выяснили, что парни долгое время готовились к преступлению. Так, на камеры видеонаблюдения попал момент, когда юноши, стараясь не попасться, набирают горючее на заправочной станции.
Напомним, задержанные — учащиеся местного колледжа. Юноши собирались за 20 тысяч рублей совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли сумку с инструментами для вскрытия входа на объект и горючую жидкость, с помощью которой они собирались устроить пожар.
Следователи не исключают версию о том, что произошедшее могло быть лишь тренировкой перед более серьезной атакой.