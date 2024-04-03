«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы

Напомним, как сообщали силовики, задержанные студенты местного колледжа собирались за деньги совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли горючую жидкость и различные инструменты, чтобы вскрыть вход на объекте. Неизвестный вербовщик предлагал парням за преступление 20 тысяч рублей. Задержанные при этом наивно полагали: максимум, что им светит, — наказание за мелкое хулиганство.