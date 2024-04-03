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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы

«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы

3 апреля 2024, 14:59
Фото: ФСБ
В Уфе силовики задержали троих 18-летних парней, попытавшихся поджечь вышку связи. Как рассказал источник Mkset, сами молодые люди не ожидали, что им будут вменять диверсию. Редакция выяснила у юриста Виталия Буркина, могут ли приговор переквалифицировать в хулиганство.

Напомним, как сообщали силовики, задержанные студенты местного колледжа собирались за деньги совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли горючую жидкость и различные инструменты, чтобы вскрыть вход на объекте. Неизвестный вербовщик предлагал парням за преступление 20 тысяч рублей. Задержанные при этом наивно полагали: максимум, что им светит, — наказание за мелкое хулиганство.

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Правозащитник в разговоре с редакцией указал на то, что для однозначной квалификации действий задержанных как диверсии необходимо четко установить их мотив. Правоохранительным органам предстоит доказать, что студенты собирались покуситься на экономическую безопасность страны.

«Необходимо установить, что мотивом для их действий было желание нарушить экономическую безопасность и обороноспособность. Без этого преступление может быть квалифицировано, разве что, как хулиганство», — считает Буркин.

Юрист также отметил, что одних лишь показаний задержанных для этого недостаточно, необходимо проводить скрупулезное расследование. Тем не менее адвокат уверен, что совсем уйти от ответственности у молодых людей точно не выйдет.

«В любом случае, состав какого-то преступления тут, естественно, есть. Вопрос лишь в квалификации. Пока что делать выводы о хулиганстве или диверсии, на мой взгляд, преждевременно», — заключил юрист.
#Уфа#Уголовное дело#ФСБ#Терроризм#Задержание#Поджог#Диверсия#Вышка
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