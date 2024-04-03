«Рано называть диверсией»: юрист о задержанных подростках-поджигателях из Уфы

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Напомним, как сообщали силовики, задержанные студенты местного колледжа собирались за деньги совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли горючую жидкость и различные инструменты, чтобы вскрыть вход на объекте. Неизвестный вербовщик предлагал парням за преступление 20 тысяч рублей. Задержанные при этом наивно полагали: максимум, что им светит, — наказание за мелкое хулиганство.
Правозащитник в разговоре с редакцией указал на то, что для однозначной квалификации действий задержанных как диверсии необходимо четко установить их мотив. Правоохранительным органам предстоит доказать, что студенты собирались покуситься на экономическую безопасность страны.
«Необходимо установить, что мотивом для их действий было желание нарушить экономическую безопасность и обороноспособность. Без этого преступление может быть квалифицировано, разве что, как хулиганство», — считает Буркин.
Юрист также отметил, что одних лишь показаний задержанных для этого недостаточно, необходимо проводить скрупулезное расследование. Тем не менее адвокат уверен, что совсем уйти от ответственности у молодых людей точно не выйдет.
«В любом случае, состав какого-то преступления тут, естественно, есть. Вопрос лишь в квалификации. Пока что делать выводы о хулиганстве или диверсии, на мой взгляд, преждевременно», — заключил юрист.