«Поразительная наивность»: известны подробности о планировавшейся в Уфе диверсии

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По данным источника Mkset, знакомого с ситуацией, задержанные молодые люди — друзья, они учатся в одном из уфимских колледжей. Источник отмечает «поразительный» размер денежного вознаграждения, обещанный молодым людям за совершение диверсии, а также наивность их мыслей о совершаемом преступлении.
— Молодые люди не понимали, что они идут на серьезное преступление. Может, даже понимали, но никак не осознавали, что это серьёзная статья уголовного кодекса. При задержании они сообщили, что предполагали лишь наказание как за мелкое хулиганство, но никак не за диверсию. И второе, суммы, которые им пообещали в качестве вознаграждения, тоже удивляют. Парни пошли осознанно на преступление всего лишь за несколько тысяч рублей каждому, — отметил источник.
По одной из версий, поджег объекта связи мог быть всего лишь тренировочным заданием перед более серьезным преступлением. В любом случае далее разбираться в ситуации будут следователи.
Напомним, с тремя юными уфимцами через мессенджеры связались неизвестные, предложившие им за денежное вознаграждение, устроить диверсию на одном из местных объектов связи. Однако при попытке поджога все трое злоумышленников были задержаны с поличным.
У подозреваемых была изъята черная сумка. Содержимое сумки включала в себя топор, молоток и зубило, которые, вероятно, планировалась использовать для вскрытия двери объекта связи, перчатки, ножницы, а также пятилитровая пластиковая канистра с неустановленной жидкостью.