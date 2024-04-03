«Поплывшие» дороги, аварийные дома в центре города и попытка диверсии в Уфе

В Октябрьском началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы Оксаны Орловской, которая работала бухгалтером в коммерческом предприятии ООО «Грин». Сейчас мама двоих детей находится под домашним арестом, а всеми походами в магазин, школами и кружками занимаются ее престарелые родители. Бывший работодатель Оксаны занимается приемом и реализацией вторсырья. По версии обвинения, Орловская, работая бухгалтером в этой организации, на протяжении трех лет похищала деньги из кассы индивидуального предпринимателя Валентины Вайсброт. За три года, согласно обвинению, она похитила более 4 миллионов рублей. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.