«Поплывшие» дороги, аварийные дома в центре города и попытка диверсии в Уфе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
С тремя юными уфимцами через мессенджеры связались неизвестные, предложившие им за денежное вознаграждение, устроить диверсию на одном из местных объектов связи. Однако при попытке поджога все трое злоумышленников были задержаны с поличным. По данным источника Mkset, знакомого с ситуацией, задержанные молодые люди — друзья, они учатся в одном из уфимских колледжей. Источник отмечает «поразительный» размер денежного вознаграждения, обещанный молодым людям за совершение диверсии, а также наивность их мыслей о совершаемом преступлении. Подробности — здесь.
Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу, сообщает прокуратура Амурской области. В понедельник на него завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при ведении работ, которая повлекла смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Речь идёт о руднике в Амурской области, в которой 18 марта в результате обрушения горных пород оказались заблокированы 13 шахтёров. 5 из них — рабочие из Сибая и Учалов. Спасательная операция не привела к успеху, поиски горняков прекращены из-за риска обвала породы.
Жители Башкирии продолжают возмущаться качеством дорог. В этот раз своё недовольство выразили жители Чишминского района. Районная администрация ссылается на нехватку денег в бюджете. По словам жителей деревни Абраево Чишминского района улица Школьная находится в столь неудовлетворительном состоянии, что «ни одна служба не доберётся до жителей». Представители администрации, в свою очередь, заявили, что серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств.
В Октябрьском началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы Оксаны Орловской, которая работала бухгалтером в коммерческом предприятии ООО «Грин». Сейчас мама двоих детей находится под домашним арестом, а всеми походами в магазин, школами и кружками занимаются ее престарелые родители. Бывший работодатель Оксаны занимается приемом и реализацией вторсырья. По версии обвинения, Орловская, работая бухгалтером в этой организации, на протяжении трех лет похищала деньги из кассы индивидуального предпринимателя Валентины Вайсброт. За три года, согласно обвинению, она похитила более 4 миллионов рублей. Подробности этой истории Mkset рассказывал здесь.
В Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными. Так, одноэтажный кирпичный дом по ул. Октябрьской революции, 22, по данным 2ГИС, был построен в 1917 году и ныне подлежит реконструкции. Дом по ул. Зенцова, построенный в 1947 году, планируется снести.