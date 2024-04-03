Поджог за 20 тысяч: что известно о троих подростках-диверсантах из Уфы

При задержании у диверсантов нашли черную сумку с зубилом, топором и молотком. Судя по всему, парни собирались с их помощью вскрыть ворота — сам объект по периметру огорожен колючей проволокой. Силовики также изъяли пластиковую тару с горючей жидкостью зеленоватого оттенка. Помимо этого, в сумке нашли ножницы, перчатки и дезодорант.