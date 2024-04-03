Поджог за 20 тысяч: что известно о троих подростках-диверсантах из Уфы

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
При задержании у диверсантов нашли черную сумку с зубилом, топором и молотком. Судя по всему, парни собирались с их помощью вскрыть ворота — сам объект по периметру огорожен колючей проволокой. Силовики также изъяли пластиковую тару с горючей жидкостью зеленоватого оттенка. Помимо этого, в сумке нашли ножницы, перчатки и дезодорант.
Как выяснили правоохранители, задание один из задержанных получил от неизвестного через Telegram. В переписке ему объяснили, как совершить поджог, отправили координаты объекта и пообещали денежное вознаграждение. Позже молодой человек позвал на дело двоих друзей из колледжа.
Задержанные признались, что совершить преступление они собирались всего за 20 тысяч рублей. Источник редакции сообщил, что парни, видимо, не очень понимали последствия своего поступка: ожидали максимум «хулиганку», но никак не статью о диверсии.
Между тем сейчас следователи отрабатывают версию о том, что попытка диверсии могла быть лишь тренировкой перед куда более серьезным заданием.
В данный момент с задержанными разбираются правоохранительные органы. На них завели уголовное дело и отправили под стражу. Следователи продолжают выяснять подробности преступления.