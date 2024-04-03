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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Трое диверсантов пытались поджечь вышку в Уфе: что известно

Поджог за 20 тысяч: что известно о троих подростках-диверсантах из Уфы

3 апреля 2024, 14:12
Фото: ФСБ

Трое диверсантов пытались поджечь вышку в Уфе: что известно

В Уфе троих 18-летних парней задержали при попытке совершить поджог объекта связи. Молодых людей задержали с поличным силовики. Mkset подробно рассказывает об этом в своем материале.

При задержании у диверсантов нашли черную сумку с зубилом, топором и молотком. Судя по всему, парни собирались с их помощью вскрыть ворота — сам объект по периметру огорожен колючей проволокой. Силовики также изъяли пластиковую тару с горючей жидкостью зеленоватого оттенка. Помимо этого, в сумке нашли ножницы, перчатки и дезодорант.

Как выяснили правоохранители, задание один из задержанных получил от неизвестного через Telegram. В переписке ему объяснили, как совершить поджог, отправили координаты объекта и пообещали денежное вознаграждение. Позже молодой человек позвал на дело двоих друзей из колледжа.

Фото: ФСБ

Задержанные признались, что совершить преступление они собирались всего за 20 тысяч рублей. Источник редакции сообщил, что парни, видимо, не очень понимали последствия своего поступка: ожидали максимум «хулиганку», но никак не статью о диверсии.

Между тем сейчас следователи отрабатывают версию о том, что попытка диверсии могла быть лишь тренировкой перед куда более серьезным заданием.

В данный момент с задержанными разбираются правоохранительные органы. На них завели уголовное дело и отправили под стражу. Следователи продолжают выяснять подробности преступления.

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