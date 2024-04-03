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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

На прохождение срочной военной службы из Башкирии отправят 5,5 тыс. человек

Известны подробности весеннего призыва 2024 года в Башкирии

3 апреля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney

На прохождение срочной военной службы из Башкирии отправят 5,5 тыс. человек

Призывные мероприятия продлятся с 1 апреля по 15 июля, сообщает пресс-служба администрации Уфы со ссылкой на военного комиссара республики Михаила Блажевича.

В понедельник, 1 апреля, в России стартовал весенний призыв, в рамках которого на прохождение военной службы планируется направить свыше 5,5 тысячи новобранцев, из которых около тысячи — из Уфы. Призывные мероприятия продлятся до 15 июля.

Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск ВС, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой.

— Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации, — подчеркнул Михаил Блажевич.

Отмечается, что с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. При этом призывники, достигшие 27-летнего возраста до 1 января текущего года, сняты с воинского учёта и переданы в запас.

По мнению Михаила Блажевича, призыв граждан старших возрастов должен благоприятно сказаться на моральном климате воинских частей и подразделений, ввиду того, что «в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт».

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#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Военная служба#Призыв#Весенний призыв
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