Известны подробности весеннего призыва 2024 года в Башкирии

Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск ВС, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой.