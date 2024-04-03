mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Хотел проскочить на красный: двое уфимцев стали жертвой ужасающей аварии

Хотел проскочить на красный: двое уфимцев стали жертвой ужасающей аварии

3 апреля 2024, 03:35
Фото: ГИБДД
Авария с двумя погибшими произошла ранним утром, 3 апреля, в Уфе. Об этом сообщают в ГИБДД и Управлении гражданской защиты города.

Трагический инцидент случился на перекрестке улиц 50-летия Октября и Мингажева. На пересечении дорог столкнулись «Фольксваген Поло» и отечественное авто «четырнадцатой» модели.

Водитель ВАЗа на огромной скорости проехал на «красный», после чего врезался в немецкую иномарку. После удара «четырнадцатую» отбросило к ограждению, затем легковушка врезалась в дерево.

В Уфе пьяный водитель без прав врезался в автомобиль с детьми
Узнать подробнее

Сидевший за рулем российского авто мужчина погиб на месте, его пассажир скончался по пути в больницу. Легкие ушибы также получил водитель «Фольксвагена».

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — гласит сообщение ГИБДД.
Читайте также:
В Уфе в минувшие выходные 23 автомобилиста могли стать причиной страшных аварийВ одном из уфимских дворов пьяный водитель разбил две машины и покинул место аварииПрокуратура выясняет подробности аварии с погибшими детьми в Башкирии
#Происшествия#Уфа#Авария#ДТП#Дороги#Транспорт#Погибшие
Подпишитесь
В Башкирии ожидается аномально высокая температура
Сегодня, 03:49
В Башкирии из-за талых вод закрыли трассу
Сегодня, 03:13
Уфимцы удивились «голым» деревьям
Вчера, 16:20
Мост в Башкирии закрыли после затопления
Вчера, 15:58
Атаки украины взвинтили цены на бензин в России
Вчера, 18:00
"