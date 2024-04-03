Хотел проскочить на красный: двое уфимцев стали жертвой ужасающей аварии

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Трагический инцидент случился на перекрестке улиц 50-летия Октября и Мингажева. На пересечении дорог столкнулись «Фольксваген Поло» и отечественное авто «четырнадцатой» модели.
Водитель ВАЗа на огромной скорости проехал на «красный», после чего врезался в немецкую иномарку. После удара «четырнадцатую» отбросило к ограждению, затем легковушка врезалась в дерево.
Сидевший за рулем российского авто мужчина погиб на месте, его пассажир скончался по пути в больницу. Легкие ушибы также получил водитель «Фольксвагена».
«По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — гласит сообщение ГИБДД.