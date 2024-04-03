Где прятаться, если на Уфу нападут беспилотники

Слово «бомбоубежище» не используется в официальной речи, вместо него говорят «защитные сооружения». В их число могут входить бункеры, противорадиационные убежища, подвальные или другие заглублённые помещения большой вместимости. Как можно понять из терминов, как правило речь идёт о подземных сооружениях. Однако для удобства мы будем говорить и о бомбоубежищах.