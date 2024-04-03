Где прятаться, если на Уфу нападут беспилотники

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2 апреля беспилотники впервые с начала СВО долетели до Татарстана, нанеся удары по Елабуге и Нижнекамску. Из-за удара было повреждено здания общежития политехнического колледжа в особой экономической зоне «Алабуга» и пострадали 13 человек. От Елабуги до города Агидель в Башкоростане — около 120 км.
Атака на соседнюю республики вызвала вопросы о том, готов ли наш регион к возможному нападению с воздуха. В Госкомитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям заверили, что система оповещения на случай воздушной угрозы отработана, она охватывает 95% населения. Одним из сценарий в случае атаки является эвакуация граждан в безопасные районы. Укрытие жителей в защитных сооружениях гражданской обороны, заглублённых помещениях и других подземных сооружениях должны обеспечить органы местной власти.
Слово «бомбоубежище» не используется в официальной речи, вместо него говорят «защитные сооружения». В их число могут входить бункеры, противорадиационные убежища, подвальные или другие заглублённые помещения большой вместимости. Как можно понять из терминов, как правило речь идёт о подземных сооружениях. Однако для удобства мы будем говорить и о бомбоубежищах.
Есть несколько классов бомбоубежищ. Сооружения 1-го и 2-го классов возводились при крупных промышленных объектах и атомных электростанциях. Укрытия 3-го класса — при оборонных заводах (таковых довольно много в Уфе). По данным МЧС, последних по городу — около 180.
Защитные сооружения 4-го и 5-го классов построены под жилыми домами, больницами и школами. В Уфе таких насчитывается около 120. Убежища могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными.
Подземный бункер, подпол, любое подземное сооружение разрешается оборудовать под бомбоубежище. При этом обязательно наличие нескольких запасных выходов, вентиляции и герметично закрывающихся дверей. Если речь идёт о режиме ЧС техногенного или природного характера, в качестве убежищ могут использоваться подвалы жилых домов, школ, а также подземные склады, амбары магазинов. Главное, чтобы они находились в заглублении (под землёй).
В Уфе многие помещения, которые можно было бы переделать под убежища, кроме тех, что принадлежат ведомствам или предприятиям, отданы в аренды торговым точкам, аптекам, фитнесс-залам, офисам компаний. Это разрешается законодательством, но арендаторы таких помещений должны сохранять защитные сооружения в состоянии постоянной готовности.
В каждом защитном сооружении должны быть:
Запасы воды и продовольствия завозятся в укрытия в течение 12 часов после объявления режима ЧС.
В бомбоубежищах 1-го — 3-го классов укрывается большое количество человек, поэтому они должны быть разделены на несколько помещений. Среди них обязательно должны быть санузел, комната для сна и отдыха, командный пункт, медицинский пункт, подсобные помещения. Обязательно должны работать вентиляция и водопровод, отопление и электричество.
Максимальная длительность пребывания в бомбоубежищах — 24 часа. После этого жителей Уфы должны эвакуировать в безопасные районы. Речь идёт о территориях, возле которых нет стратегических объектов. Это не касается работников предприятий и учреждений, функционирование которых не может остановиться. Для таких работников снова завозят продукты питания, воду, средства индивидуальной защиты, медикаменты.
Местоположение и количество уфимских бомбоубежищ — государственная тайна. Всего в Башкортостане насчитывается около 500 бомбоубежищ 3-го класса и более 2 тыс защитных сооружений.
Большинство укрытий в Уфе находится на территории промышленных предприятий. Способные вместить от 150 до 500 человек, они служат только для работников этих предприятий. Если вы не относитесь к данной категории, то нужно искать укрытие поближе к дому — в любом подвальном помещении.
В сервисе «Яндекс.Карты» пользователи составили карту убежищ Уфы. К сожалению, точные адреса многих из них не приводятся. Но, например, подробно расписано местоположение укрытий в Черниковке.
С кого требовать ключи от подвала? — Ключи от подвала жилого дома должны храниться у работников ЖЭУ. Также они могут быть переданы старшему по дому. На заводах за ключи от бункеров отвечают завхоз или охрана.
Алгоритм прост: услышали взрыв — пора в укрытие (хотя бы в ближайшее заглубление в земле или полуподвал — чем глубже вы находитесь, тем больше вероятность выжить). Но как было сказано выше, в Башкортостане отработана система оповещения населения. Недавно, кстати, проходили её испытания.
Как только вы услышали вой сирены и сигнал «Внимание всем!». нужно включить телевизор или радио и выслушать порядок действий. В сообщении будет указано, необходимо ли спускаться в бомбоубежище. В случае, если перестало работать электричество, за оповещение граждан ответственны работники ЖЭУ, сотрудники МЧС, администрации города или поселения. Находясь на работе или учёбе, вы можете услышать инструкции от ответственных лиц на предприятии или учебном заведении.
Советуем вам заранее подготовить тревожный чемоданчик — его содержимое время от времени необходимо подвергать ревизии, так как продукты и медикаменты имеют ограниченный срок годности. Список вещей, без которых не обойтись, выглядит следующим образом:
Кроме того, нужно позаботиться о пропитании. Возьмите с собой воду. Чем дольше срок годности еды, тем лучше — такими продуктами могут быть консервы (тушёнка), печенье, снеки, батончики, каши и лапша быстрого приготовления.