Еще два дома в историческом центре Уфы изымут для нужд муниципалитета

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:45
В Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными.
Так, одноэтажный кирпичный дом по ул. Октябрьской революции, 22, по данным 2ГИС, был построен в 1917 году и ныне подлежит реконструкции. Дом по ул. Зенцова, построенный в 1947 году, планируется снести.
Отмечается, что собственники помещений в домах, признанных аварийными, получат возмещение, а нанимателям предоставят другую благоустроенную жилплощадь.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе для нужд муниципалитета изымут четыре многоквартирных дома в центре города. Данные многоквартирные дома в Ленинском и Кировском районах Уфы все дома были признаны аварийными.