Что заставило 18-летних уфимцев пойти поджигать вышку? Мнение психолога

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Молодые люди, как признались они сами, наивно полагали, что серьезная ответственность за их преступление им не светит. Алиса Курамшина указала на то, что далеко не каждый человек может дать четкие определения терминов «хулиганство» и «диверсия».
«К сожалению, уровень юридической грамотности в обществе низкий, а стремление к „лёгким“ деньгам высокое. Едва ли эти юноши штудировали Уголовный или Административный кодексы перед принятием решения. Скорее всего, из личной выгоды они сочли за лучшее поверить на слово», — считает психолог.
Алиса также считает, что на парней могла повлиять среда, в которой подобные правонарушения поощряются и уважаются.
«Не стоит исключать влияние среды, в которой формируется их личность. Вполне возможно, что совершение правонарушений там является предметом гордости. Что, кстати, совершенно не освобождает от ответственности по закону», — заключила психолог.
Напомним, как сообщали силовики, задержанные студенты местного колледжа собирались за денежное вознаграждение совершить диверсию на вышке. При себе у них нашли горючую жидкость и различные инструменты, чтобы вскрыть вход на объекте.
Неизвестный вербовщик предлагал парням за преступление 20 тысяч рублей. Сейчас следователи отрабатывают версию о том, что произошедшее могло быть лишь тренировкой перед более серьезной атакой.