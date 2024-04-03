Башкирия и Узбекистан увеличили оборот внешней торговли в 2,3 раза

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в январе 2024 года внешнеторговый оборот Башкирии и Узбекистана отличился значительным ростом показателей и увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода. Таким образом, Республика Узбекистан смогла улучшить свои данные и подняться на три позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему внешнеторгового оборота (ВТО), заняв шестое место. На организацию торговых отношений с этой азиатской страной пришлось 5,9% всего ВТО Башкирии.