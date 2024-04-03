Башкирия и Узбекистан увеличили оборот внешней торговли в 2,3 раза

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в январе 2024 года внешнеторговый оборот Башкирии и Узбекистана отличился значительным ростом показателей и увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода. Таким образом, Республика Узбекистан смогла улучшить свои данные и подняться на три позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему внешнеторгового оборота (ВТО), заняв шестое место. На организацию торговых отношений с этой азиатской страной пришлось 5,9% всего ВТО Башкирии.
Что касается показателей экспорта, то его объём из Башкирии в Узбекистан в самом начале года увеличился в 2,8 раза, если сравнивать с данными января 2023 года. Экспорт составил 94% от общего объема внешней торговли между двумя странами.
Как отметила Болычева, большая заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве сохраняется на перспективу, планируется много совместных проектов:
«Речь идёт о реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма. Для развития внешнеэкономических отношений нашей республики с Узбекистаном мы проведем визит официальной и деловой делегации региона в данную страну с 22 по 24 апреля», — отметила министр.
В рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» предприятия, входящие в состав делегации, получат возможность принять участие в выставочной программе и продемонстрировать свои достижения и разработки. Башкирский Центр поддержки экспорта предоставляет финансовую поддержку для участия в бизнес-миссии, при условии, что расходы на перелет и проживание участники возьмут на себя.
Выставка «Иннопром. Центральная Азия» является крупным международным событием, на котором представлены инновационные технологии и проекты. Участие в ней позволяет предприятиям установить деловые контакты, привлечь потенциальных партнеров и инвесторов, а также получить новые знания и опыт в различных сферах.
Отметим, что в 2023 году показатели взаимного товарооборота двух республик Башкортостана и Узбекистана выросли на 13,1% к 2022 году. Основная часть перевозок из Башкирии включала такие позиции как минеральная продукция, каучук и продукция химпрома, древесина, металлы, машиностроительные товары, продовольствие и многое другое.
Планируется, что к 2030 году Россия сможет добиться увеличения объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% относительно показателей 2020 года. Придти к такой цели возможно за счет отдельных федеральных проектов и различных мер государственной поддержки экспортеров нашей страны. И тогда объем показателей внешней торговли Республики Башкортостан к 2030 году может составить около 9 млрд американских долларов.