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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Рост внешнеторгового оборота Башкирии с Узбекистаном позволит укрепить связи

Башкирия и Узбекистан увеличили оборот внешней торговли в 2,3 раза

3 апреля 2024, 05:44
Фото: 1MI

Рост внешнеторгового оборота Башкирии с Узбекистаном позволит укрепить связи

Планируется развивать совместные проекты в области сельского хозяйства и туризма.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в январе 2024 года внешнеторговый оборот Башкирии и Узбекистана отличился значительным ростом показателей и увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями этого же периода. Таким образом, Республика Узбекистан смогла улучшить свои данные и подняться на три позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему внешнеторгового оборота (ВТО), заняв шестое место. На организацию торговых отношений с этой азиатской страной пришлось 5,9% всего ВТО Башкирии.

Что касается показателей экспорта, то его объём из Башкирии в Узбекистан в самом начале года увеличился в 2,8 раза, если сравнивать с данными января 2023 года. Экспорт составил 94% от общего объема внешней торговли между двумя странами.

Как отметила Болычева, большая заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве сохраняется на перспективу, планируется много совместных проектов:

«Речь идёт о реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма. Для развития внешнеэкономических отношений нашей республики с Узбекистаном мы проведем визит официальной и деловой делегации региона в данную страну с 22 по 24 апреля», — отметила министр.

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В рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» предприятия, входящие в состав делегации, получат возможность принять участие в выставочной программе и продемонстрировать свои достижения и разработки. Башкирский Центр поддержки экспорта предоставляет финансовую поддержку для участия в бизнес-миссии, при условии, что расходы на перелет и проживание участники возьмут на себя.

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» является крупным международным событием, на котором представлены инновационные технологии и проекты. Участие в ней позволяет предприятиям установить деловые контакты, привлечь потенциальных партнеров и инвесторов, а также получить новые знания и опыт в различных сферах.

Отметим, что в 2023 году показатели взаимного товарооборота двух республик Башкортостана и Узбекистана выросли на 13,1% к 2022 году. Основная часть перевозок из Башкирии включала такие позиции как минеральная продукция, каучук и продукция химпрома, древесина, металлы, машиностроительные товары, продовольствие и многое другое.

Планируется, что к 2030 году Россия сможет добиться увеличения объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% относительно показателей 2020 года. Придти к такой цели возможно за счет отдельных федеральных проектов и различных мер государственной поддержки экспортеров нашей страны. И тогда объем показателей внешней торговли Республики Башкортостан к 2030 году может составить около 9 млрд американских долларов.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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