12 человек задержали в Уфе

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Госавтоинспекция Уфы публикует статистику дорожных инцидентов за минувшие сутки. Так, во вторник, 2 апреля, зарегистрировано 85 ДТП, в которых пострадало восемь человек и погибло двое. Кроме того, было задержано 12 человек, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения и трое автомобилистов без водительских прав.
Всего было пресечено 473 нарушения ПДД. 59 водителей управляли ТС, не будучи пристегнутыми ремнями безопасности, 36 проигнорировали дорожные знаки и разметку, 22 не уступили дорогу пешеходам, 35 перевозили детей без специальных автокресел. К ответственности также были привлечены 18 пешеходов.