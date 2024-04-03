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473 нарушения ПДД зарегистрировали в Уфе за сутки

12 человек задержали в Уфе

3 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI

473 нарушения ПДД зарегистрировали в Уфе за сутки

Они управляли ТС в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Уфы публикует статистику дорожных инцидентов за минувшие сутки. Так, во вторник, 2 апреля, зарегистрировано 85 ДТП, в которых пострадало восемь человек и погибло двое. Кроме того, было задержано 12 человек, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения и трое автомобилистов без водительских прав.

Всего было пресечено 473 нарушения ПДД. 59 водителей управляли ТС, не будучи пристегнутыми ремнями безопасности, 36 проигнорировали дорожные знаки и разметку, 22 не уступили дорогу пешеходам, 35 перевозили детей без специальных автокресел. К ответственности также были привлечены 18 пешеходов.

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