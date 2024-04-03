12 человек задержали в Уфе

Госавтоинспекция Уфы публикует статистику дорожных инцидентов за минувшие сутки. Так, во вторник, 2 апреля, зарегистрировано 85 ДТП, в которых пострадало восемь человек и погибло двое. Кроме того, было задержано 12 человек, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения и трое автомобилистов без водительских прав.