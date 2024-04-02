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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Суд отказался выписать штраф жителю Уфы за возложение цветов Алексею Навальному*

Житель Уфы избежал штрафа за возложение цветов в память об Алексее Навальном*

2 апреля 2024, 12:06
Фото: 1MI

Суд отказался выписать штраф жителю Уфы за возложение цветов Алексею Навальному*

По мнению суда, сам факт возложения цветов в память о политике не является акцией протеста.

Кировский районный суд отказал полиции в требовании назначить штраф уфимцу, который участвовал в возложении цветов в память об Алексее Навальном*. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на постановление суда.

Политический деятель и оппозиционер Алексей Навальный умер в заключении 16 февраля. В память о нём жители Уфы возложили цветы к Памятнику жертвам политических репрессий (в сквере 50-летия Победы). Несмотря на кончину общественного деятеля, его имя до сих пор содержится в «перечне террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

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Уфимцу, который возложил цветы, хотели вменить нарушение правил организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. По части 2 стать 20.2 Кодекса административных правонарушений ему грозил штраф до 30 тыс рублей. Полицейские из отдела полиции №9 управления МВД России по Уфе составили в отношении гражданина протокол о правонарушении, изучив уличные камеры. По мнению правоохранителей, он участвовал в возложении в составе группы лиц, которые использовали портреты Навального, игрушечные утки жёлтого цвета и цветы. Возложения якобы происходили несколько раз — у памятников Мажиту Гафури, Салавату Юлаеву и скульптурной композиции «Три шурупа». Это, считают полицейские, можно трактовать как несогласованную акцию протеста.

Но обвиняемый отказался соглашаться с мнением полиции. Он заявил, что на кадрах, представленных полицией, изображён другой человек, а цветы он возлагал один.

Судья выбрал сторону обвиняемого. Сославшись на мнение специалиста, он решил, что сам акт возложения цветов в память об Алексее Навальном не является акцией протеста.

Ранее стало известно о решении вернуть дело Лилии Чанышевой**, соратницы Алексея Навального, в Верховный суд Республики Башкортостан.

* — внесён в список террористов и экстремистов.

** — внесена в список террористов и экстремистов

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Алексей Навальный#Идэль Гумеров#Кировский районный суд
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