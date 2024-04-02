Житель Уфы избежал штрафа за возложение цветов в память об Алексее Навальном*

Уфимцу, который возложил цветы, хотели вменить нарушение правил организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. По части 2 стать 20.2 Кодекса административных правонарушений ему грозил штраф до 30 тыс рублей. Полицейские из отдела полиции №9 управления МВД России по Уфе составили в отношении гражданина протокол о правонарушении, изучив уличные камеры. По мнению правоохранителей, он участвовал в возложении в составе группы лиц, которые использовали портреты Навального, игрушечные утки жёлтого цвета и цветы. Возложения якобы происходили несколько раз — у памятников Мажиту Гафури, Салавату Юлаеву и скульптурной композиции «Три шурупа». Это, считают полицейские, можно трактовать как несогласованную акцию протеста.