Житель Уфы избежал штрафа за возложение цветов в память об Алексее Навальном*

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Кировский районный суд отказал полиции в требовании назначить штраф уфимцу, который участвовал в возложении цветов в память об Алексее Навальном*. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на постановление суда.
Политический деятель и оппозиционер Алексей Навальный умер в заключении 16 февраля. В память о нём жители Уфы возложили цветы к Памятнику жертвам политических репрессий (в сквере 50-летия Победы). Несмотря на кончину общественного деятеля, его имя до сих пор содержится в «перечне террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.
Уфимцу, который возложил цветы, хотели вменить нарушение правил организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. По части 2 стать 20.2 Кодекса административных правонарушений ему грозил штраф до 30 тыс рублей. Полицейские из отдела полиции №9 управления МВД России по Уфе составили в отношении гражданина протокол о правонарушении, изучив уличные камеры. По мнению правоохранителей, он участвовал в возложении в составе группы лиц, которые использовали портреты Навального, игрушечные утки жёлтого цвета и цветы. Возложения якобы происходили несколько раз — у памятников Мажиту Гафури, Салавату Юлаеву и скульптурной композиции «Три шурупа». Это, считают полицейские, можно трактовать как несогласованную акцию протеста.
Но обвиняемый отказался соглашаться с мнением полиции. Он заявил, что на кадрах, представленных полицией, изображён другой человек, а цветы он возлагал один.
Судья выбрал сторону обвиняемого. Сославшись на мнение специалиста, он решил, что сам акт возложения цветов в память об Алексее Навальном не является акцией протеста.
Ранее стало известно о решении вернуть дело Лилии Чанышевой**, соратницы Алексея Навального, в Верховный суд Республики Башкортостан.
* — внесён в список террористов и экстремистов.
** — внесена в список террористов и экстремистов