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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Житель Башкирии ради эффектного кадра искупался в луже посреди двора

Житель Башкирии ради эффектного кадра искупался в луже посреди двора

2 апреля 2024, 03:23
Фото: Telegram/"Честный репортаж»
В Нефтекамске мужчина искупался в огромной луже. Кадры перформанса горожанина появились в телеграм-канале «Честный репортаж».

На кадрах видно, как молодой человек по щиколотку заходит в яму с грязной водой. Не смотря на холодную для таких купаний погоду, нефтекамец — в одних плавках. Зайдя в центр лужи, мужчина ставит надувной круг в виде розового фламинго и устраивается поудобнее.

Видео: Telegram/"Честный репортаж»

В чем был смысл действий мужчины — автор не уточняет. В соцсетях люди предположили, что молодой человек проиграл спор или хотел привлечь внимание к огромным ямам во дворе.

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