Житель Башкирии ради эффектного кадра искупался в луже посреди двора

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
На кадрах видно, как молодой человек по щиколотку заходит в яму с грязной водой. Не смотря на холодную для таких купаний погоду, нефтекамец — в одних плавках. Зайдя в центр лужи, мужчина ставит надувной круг в виде розового фламинго и устраивается поудобнее.
В чем был смысл действий мужчины — автор не уточняет. В соцсетях люди предположили, что молодой человек проиграл спор или хотел привлечь внимание к огромным ямам во дворе.