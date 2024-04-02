Житель Башкирии ради эффектного кадра искупался в луже посреди двора

На кадрах видно, как молодой человек по щиколотку заходит в яму с грязной водой. Не смотря на холодную для таких купаний погоду, нефтекамец — в одних плавках. Зайдя в центр лужи, мужчина ставит надувной круг в виде розового фламинго и устраивается поудобнее.