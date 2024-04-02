В Уфе подвели итоги четвертого дня поиска пропавших подростков

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Водолазы обследовали уже 5,5 тысячи квадратных метров реки Белой. Изучено 1,7 тысячи метров дна при помощи видеокомплекса. В эти часы нашелся сапог, который, предположительно, принадлежал одному из пропавших.
Спасатели перевозили волонтеров на автомобиле повышенной проходимости в садовые товарищества — там был один из участков поиска пропавших подростков. Его изучали 22 группы добровольцев.
Совместно с неравнодушными жителями обследовали 515 тысяч квадратных метров акватории. Они дали редкое оборудование для сканирования дна.