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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Уфе подвели итоги четвертого дня поиска пропавших подростков

В Уфе подвели итоги четвертого дня поиска пропавших подростков

2 апреля 2024, 15:36
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
В Уфе подвели итоги четвертого дня поиска пропавших подростков. В данных мероприятиях принимали участие 127 человек, среди которых были полицейские и волонтеры. Об этом заявили в управлении гражданской защиты.
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Дети

Водолазы обследовали уже 5,5 тысячи квадратных метров реки Белой. Изучено 1,7 тысячи метров дна при помощи видеокомплекса. В эти часы нашелся сапог, который, предположительно, принадлежал одному из пропавших.

Спасатели перевозили волонтеров на автомобиле повышенной проходимости в садовые товарищества — там был один из участков поиска пропавших подростков. Его изучали 22 группы добровольцев.

Совместно с неравнодушными жителями обследовали 515 тысяч квадратных метров акватории. Они дали редкое оборудование для сканирования дна.

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