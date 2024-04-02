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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:59

В Уфе с четверга ограничат движение по улице Архитектора Рехмукова

В Уфе почти на месяц ограничат проезд в Октябрьском районе

2 апреля 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Уфе с четверга ограничат движение по улице Архитектора Рехмукова

Ограничение вводится сроком на 27 дней, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Ограничение на проезд по улице Архитектора Рехмукова в Уфе вводится с 00:00 четверга, 4 апреля и продлится до 23:00 вторника, 30 апреля.

Как пояснили в пресс-службе Минтранса региона, ограничение вводится в связи со строительством улицы.

Ранее в администрации Уфы сообщили, что движение по проспекту Салавата Юлаева будет частично ограничено в течение четырёх месяцев. Так, с 1 апреля по 1 августа 2024 года для проезда будут недоступны крайняя правая и крайняя левая полосы «Салаватки».

В Уфе ограничат проезд по Шакшинскому мосту
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#Общество#Город#Ограничение движения#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Минтранс
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