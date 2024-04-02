В Уфе почти на месяц ограничат проезд в Октябрьском районе

Ранее в администрации Уфы сообщили, что движение по проспекту Салавата Юлаева будет частично ограничено в течение четырёх месяцев. Так, с 1 апреля по 1 августа 2024 года для проезда будут недоступны крайняя правая и крайняя левая полосы «Салаватки».