В Уфе почти на месяц ограничат проезд в Октябрьском районе

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
Ограничение на проезд по улице Архитектора Рехмукова в Уфе вводится с 00:00 четверга, 4 апреля и продлится до 23:00 вторника, 30 апреля.
Как пояснили в пресс-службе Минтранса региона, ограничение вводится в связи со строительством улицы.
Ранее в администрации Уфы сообщили, что движение по проспекту Салавата Юлаева будет частично ограничено в течение четырёх месяцев. Так, с 1 апреля по 1 августа 2024 года для проезда будут недоступны крайняя правая и крайняя левая полосы «Салаватки».