В России хотят ввести беспроцентный займ на покупку квартиры

Михаилу Мишустину направлено предложение о введении для российских семей беспроцентного займа на строительство или покупку жилья. Депутат считает, что молодые семьи до 35 лет, воспитывающие одного и более ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на беспроцентный займ, сроком до 25 лет.