В России хотят ввести беспроцентный займ на покупку квартиры

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Михаилу Мишустину направлено предложение о введении для российских семей беспроцентного займа на строительство или покупку жилья. Депутат считает, что молодые семьи до 35 лет, воспитывающие одного и более ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на беспроцентный займ, сроком до 25 лет.
По мнению депутатов, решение жилищных вопросов поспособствует повышению рождаемости в стране и увеличению количества многодетных семей.
Отметим, что согласно соцопросам большая часть молодых родителей не решается на второго ребенка из-за плохих условий проживания. При этом улучшить их мешает отказ банка в предоставлении ипотеки. Введение целевого займа на приобретение недвижимости, по мнению депутатов, мог бы изменить ситуацию.
Подробнее — в материале Newia.