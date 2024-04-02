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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В России хотят ввести беспроцентный займ на покупку квартиры

2 апреля 2024, 13:02
У россиян до 35 лет может появиться шанс оформить беспроцентный займ на приобретение жилья.

Михаилу Мишустину направлено предложение о введении для российских семей беспроцентного займа на строительство или покупку жилья. Депутат считает, что молодые семьи до 35 лет, воспитывающие одного и более ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на беспроцентный займ, сроком до 25 лет.

По мнению депутатов, решение жилищных вопросов поспособствует повышению рождаемости в стране и увеличению количества многодетных семей.

Отметим, что согласно соцопросам большая часть молодых родителей не решается на второго ребенка из-за плохих условий проживания. При этом улучшить их мешает отказ банка в предоставлении ипотеки. Введение целевого займа на приобретение недвижимости, по мнению депутатов, мог бы изменить ситуацию.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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