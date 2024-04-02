В правительстве Башкирии рассказали о мерах защиты от беспилотников

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В случае необходимости, жителей Башкирии будут эвакуировать в безопасные районы. Об этом рассказала специалист Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Зайтунгуль Субханкулова, отвечая на вопрос пользователя в соцсетях о мерах безопасности в Уфе.
Напомним, сегодня утром атаке беспилотных летательных аппаратов подвергся Татарстан, в результате чего было повреждено здания общежития в особой экономической зоне «Алабуга». По данным «Коммерсантъ», пострадало 12 человек.
Комментируя запись Радия Хабирова в Vk, пользователь Радик А. спросил: «Насколько безопасно находиться около промышленных предприятий Уфы и Республики?». Также он поинтересовался, упомянув главу республики, мэра Уфы, ЦУР Башкортостана и Управление гражданской защиты г. Уфы, защищены ли объекты в Уфе от воздушных атак.
— Есть ли защита ПВО? Есть ли системы предупреждения об атаке, объявления воздушной тревоги? Наши сирены предупредят нас?
Госкомитет РБ по ЧС ответил, что при необходимости жители республики оповещаются с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан. Данная система охватывает 95% населения. По результатам ежегодных проверок, система оповещения оценивается как «готова к выполнению задач».
— Если возникнет такая необходимость, жителей республики будут эвакуировать в безопасные районы.
За укрытие жителей в случае опасной ситуации отвечают органы местной власти. Людей должны размещать в защитных сооружениях гражданской обороны, заглублённых помещениях или в других подземных сооружениях.
Ранее МЧС Башкирии подготовило памятку на случай атаки беспилотников.