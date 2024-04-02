mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Власти Башкирии рассказали о мерах защиты от БПЛА

В правительстве Башкирии рассказали о мерах защиты от беспилотников

2 апреля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney

Власти Башкирии рассказали о мерах защиты от БПЛА

В качестве мероприятий Госкомитет по ЧС предлагает оповещение населения, эвакуацию граждан и размещение людей в специальных укрытиях.

В случае необходимости, жителей Башкирии будут эвакуировать в безопасные районы. Об этом рассказала специалист Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Зайтунгуль Субханкулова, отвечая на вопрос пользователя в соцсетях о мерах безопасности в Уфе.

Напомним, сегодня утром атаке беспилотных летательных аппаратов подвергся Татарстан, в результате чего было повреждено здания общежития в особой экономической зоне «Алабуга». По данным «Коммерсантъ», пострадало 12 человек.

Беспилотники впервые с начала СВО нанесли удар по Татарстану
Узнать подробнее

Комментируя запись Радия Хабирова в Vk, пользователь Радик А. спросил: «Насколько безопасно находиться около промышленных предприятий Уфы и Республики?». Также он поинтересовался, упомянув главу республики, мэра Уфы, ЦУР Башкортостана и Управление гражданской защиты г. Уфы, защищены ли объекты в Уфе от воздушных атак.

— Есть ли защита ПВО? Есть ли системы предупреждения об атаке, объявления воздушной тревоги? Наши сирены предупредят нас?

Госкомитет РБ по ЧС ответил, что при необходимости жители республики оповещаются с помощью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан. Данная система охватывает 95% населения. По результатам ежегодных проверок, система оповещения оценивается как «готова к выполнению задач».

— Если возникнет такая необходимость, жителей республики будут эвакуировать в безопасные районы.

За укрытие жителей в случае опасной ситуации отвечают органы местной власти. Людей должны размещать в защитных сооружениях гражданской обороны, заглублённых помещениях или в других подземных сооружениях.

Ранее МЧС Башкирии подготовило памятку на случай атаки беспилотников.

В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников
Узнать подробнее
#Происшествия#Город#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Беспилотник#БПЛА
Подпишитесь
В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников
Сегодня, 07:52
Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников
Сегодня, 07:43
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
Сегодня, 07:10
В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц
Сегодня, 07:34
Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы
Сегодня, 07:27
В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг
Сегодня, 07:24
"