В правительстве Башкирии рассказали о мерах защиты от беспилотников

Комментируя запись Радия Хабирова в Vk, пользователь Радик А. спросил: «Насколько безопасно находиться около промышленных предприятий Уфы и Республики?». Также он поинтересовался, упомянув главу республики, мэра Уфы, ЦУР Башкортостана и Управление гражданской защиты г. Уфы, защищены ли объекты в Уфе от воздушных атак.