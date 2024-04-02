В Башкирии врачи борются за жизнь беременной женщины

Несчастный случай с будущей мамой произошёл 25 марта в деревне Кушеево. По предварительной информации, вечером в её доме по улице Тагира Кусимова произошла разгерметизация газового котла, в результате чего вспыхнул пожар. На место ЧП приехали спасатели, которые потушили пламя. Однако в огне сильно пострадала хозяйка дома. Также травмы получили три дочки женщины 8-ми, 10-ти и 12-ти лет. Муж и отец детей во время происшествия находился на работе.