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Башкирские медики пытаются спасти жизнь беременной женщине

В Башкирии врачи борются за жизнь беременной женщины

2 апреля 2024, 08:19
Фото: 1MI

Башкирские медики пытаются спасти жизнь беременной женщине

Молодая мама сильно пострадала при взрыве бытового газа.

Сейчас в ожоговом центре республики находится жительница Абзелиловского района, пострадавшая — на 24-й неделе беременности и у неё 50% ожогов тела.

Несчастный случай с будущей мамой произошёл 25 марта в деревне Кушеево. По предварительной информации, вечером в её доме по улице Тагира Кусимова произошла разгерметизация газового котла, в результате чего вспыхнул пожар. На место ЧП приехали спасатели, которые потушили пламя. Однако в огне сильно пострадала хозяйка дома. Также травмы получили три дочки женщины 8-ми, 10-ти и 12-ти лет. Муж и отец детей во время происшествия находился на работе.

Бригада скорой медицинской помощи сразу госпитализировала пострадавших в реанимацию районной больницы. Беременную многодетную маму экстренно перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии Республиканского ожогового центра с помощью санавиации, где доктора сейчас сражаются за её жизнь и жизнь ещё не родившегося малыша.

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Как только сложная пациентка поступила в ожоговый центр, её сразу определили на контроль к акушерам-гинекологам, а также специалистам уфимского перинатального центра. Уже проведены несколько консилиумов в виде серии онлайн консультаций с федеральными медиками.

«Пациентку продолжают наблюдать специалисты перинатального центра, проведена очередная консультация главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии (беременных). Проведен мониторинг состояния плода и беременной женщины с помощью УЗИ и допплерометрии, согласована дальнейшая тактика ведения пациентки в условиях ожогового центра», — сообщили в ожоговом центре.

В результате пожара женщина получила 50% ожогов тела. На данный момент состояние беременной врачи оценивают как крайне тяжелое.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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