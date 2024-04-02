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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром

В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром

2 апреля 2024, 05:12
Фото: mkset.ru
В Ишимбайском районе Башкирии пьяный водитель попытался обмануть сотрудников ГИБДД и притворился пассажиром. О случае с «находчивым» нарушителем рассказал в телеграм-канале начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Когда полицейские попытались остановить отечественную «семерку», водитель требования инспекторов проигнорировал. За нарушителем пришлось начать погоню. Поняв, что от преследования уйти не получится, автолюбитель все же остановился. Пока правоохранители шли до машины, нарушитель быстро перелез на заднее сидение, где уже сидели двое пассажиров.

Видео: mkset.ru

В то, что ВАЗ-2107 может управляться беспилотно, сотрудники не поверили. После недолгих разбирательств пассажиры сами признались, кто сидел за рулем.

На мужчину составили четыре протокола. Как выяснилось, ранее водитель уже был лишен прав. Машину забрали на штрафстоянку, нарушителя — в отделение.

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