В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Когда полицейские попытались остановить отечественную «семерку», водитель требования инспекторов проигнорировал. За нарушителем пришлось начать погоню. Поняв, что от преследования уйти не получится, автолюбитель все же остановился. Пока правоохранители шли до машины, нарушитель быстро перелез на заднее сидение, где уже сидели двое пассажиров.
В то, что ВАЗ-2107 может управляться беспилотно, сотрудники не поверили. После недолгих разбирательств пассажиры сами признались, кто сидел за рулем.
На мужчину составили четыре протокола. Как выяснилось, ранее водитель уже был лишен прав. Машину забрали на штрафстоянку, нарушителя — в отделение.