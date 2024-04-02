В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром

Когда полицейские попытались остановить отечественную «семерку», водитель требования инспекторов проигнорировал. За нарушителем пришлось начать погоню. Поняв, что от преследования уйти не получится, автолюбитель все же остановился. Пока правоохранители шли до машины, нарушитель быстро перелез на заднее сидение, где уже сидели двое пассажиров.