В Башкирии планируют возобновить гранты до 14 млн для сельхозкооперативов

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в последнюю пятилетку было вложено не мало средств в развитие фермерского хозяйства. Так, местных сельхозпредпринимателей и сельхозкооперативы власти поддержали на 3,3 млрд рублей. Всего же в Башкирии под фермерские хозяйства отведено 35% посевных площадей. В 2023 году они засеяли 1 млн гектаров.