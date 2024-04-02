В Башкирии планируют возобновить гранты до 14 млн для сельхозкооперативов

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В республике вновь хотят вкладываться в развитие сельскохозяйственных кооперативов, возобновив программу грантовой поддержки. Чтобы реализовать доходогенерирующий проект размер гранта от государства составит до 14 млн рублей. Однако необходимо выполнить условие, при котором второй стороне нужно будет вложиться на 50%.
Что касается других условий программы, то их, по словам министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, пересмотрят и обновят.
«От стабильного положения фермеров зависят и объемы переработки в кооперативах, соответственно, и положение сельчан-пайщиков. Поэтому работа в части развития деятельности фермерства и сельхозкооперации будет продолжена», — высказался Фазрахманов на заседании правительства Башкирии.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в последнюю пятилетку было вложено не мало средств в развитие фермерского хозяйства. Так, местных сельхозпредпринимателей и сельхозкооперативы власти поддержали на 3,3 млрд рублей. Всего же в Башкирии под фермерские хозяйства отведено 35% посевных площадей. В 2023 году они засеяли 1 млн гектаров.