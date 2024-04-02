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В Башкирии из-за паводка затопило 4 моста

В Башкирии из-за паводка затопило 4 моста

2 апреля 2024, 07:07
Фото: МЧС
МЧС взяло на контроль 6 переливов на дороги и мосты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили спасатели, в разных районах республики из-за половодья затопило два участка дорог и четыре низководных моста.

Так, в Туймазинском районе вода поднялась выше пеправы к деревне Мустафино. Кроме того, в Кушнаренковском районе происходит перелив почти на полметра через мост к Новобаскаково. Аналогичные ситуации зафиксированы в Миякинском районе у села Чураево и в Хайбуллинском районе под селом Таштугай.

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Помимо этого, в Баймакском районе топит трассу Баймак — Семенова — Первомайское. В селе Кучумово Чишминского районе тем временем также происходит перелив на участке дороги общего пользования.

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