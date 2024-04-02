В Башкирии из-за паводка затопило 4 моста

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Как пояснили спасатели, в разных районах республики из-за половодья затопило два участка дорог и четыре низководных моста.
Так, в Туймазинском районе вода поднялась выше пеправы к деревне Мустафино. Кроме того, в Кушнаренковском районе происходит перелив почти на полметра через мост к Новобаскаково. Аналогичные ситуации зафиксированы в Миякинском районе у села Чураево и в Хайбуллинском районе под селом Таштугай.
Помимо этого, в Баймакском районе топит трассу Баймак — Семенова — Первомайское. В селе Кучумово Чишминского районе тем временем также происходит перелив на участке дороги общего пользования.