В Башкирии дорожают квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Таким образом, кв. м в новых домах стоит около 157 тысяч. В марте минувшего года эта цена, по версии сайта, составляла 125 тысяч.
Между тем дорожает и вторичка. По сравнению с мартом 2023 года, средние цены на квадратный метр во вторичном жилье выросли примерно на 7 тысяч (84 772 руб. к 77 586 руб).
Самое дорогое вторичное жилье — в Уфе. В столице Башкирии «квадрат» на вторичке стоит почти 118 тысяч рублей. На втором месте оказались Учалы (86 тысяч рублей), на третьем — Нефтекамск (80 тысяч).