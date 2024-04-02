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Updated Сегодня, 04:55

В Башкирии дорожают квартиры в новостройках

В Башкирии дорожают квартиры в новостройках

2 апреля 2024, 04:53
Фото: FreePik
Цена «квадрата» жилья в новостройках Башкирии за март 2024 года подорожал почти на 18 тысяч рублей, следует из данных на портале «Домклик».

Таким образом, кв. м в новых домах стоит около 157 тысяч. В марте минувшего года эта цена, по версии сайта, составляла 125 тысяч.

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Между тем дорожает и вторичка. По сравнению с мартом 2023 года, средние цены на квадратный метр во вторичном жилье выросли примерно на 7 тысяч (84 772 руб. к 77 586 руб).

Самое дорогое вторичное жилье — в Уфе. В столице Башкирии «квадрат» на вторичке стоит почти 118 тысяч рублей. На втором месте оказались Учалы (86 тысяч рублей), на третьем — Нефтекамск (80 тысяч).

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#Башкирия#Уфа#Жилье#Квартиры
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