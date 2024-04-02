В апреле на уфимцев упадут четыре геомагнитные бури

В Уфе ожидается наступление магнитной бури в начале апреля. Лаборатория солнечной астрономии РАН зафиксировала мощную вспышку на Солнце, направленную прямо на Землю, что привело к образованию гигантской корональной дыры размером в 20 раз больше нашей планеты. Ожидается, что поток из этой корональной дыры ударит по Земле уже на этой неделе.