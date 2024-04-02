В апреле на уфимцев упадут четыре геомагнитные бури

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В апреле небеса над Уфой обещают не только весеннюю красоту, но и магнитные бури, способные повлиять на жителей города. Какие изменения принесут с собой эти космические явления и какие меры безопасности необходимо принять — об этом подробнее в нашей статье.
Солнце — источник активности, которая включает в себя вспышки и корональные выбросы массы. Под воздействием этих явлений в околоземном пространстве формируется солнечный ветер — поток заряженных частиц, преимущественно протонов и электронов, выбрасываемых с высокой скоростью.
Когда солнечный ветер достигает Земли, он начинает взаимодействовать с магнитосферой планеты. В результате этого происходят изменения в магнитном поле Земли.
Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой вызывает изменения в магнитном поле Земли. В результате этих процессов наблюдаются геомагнитные возмущения.
Магнитные бури имеют различную силу и длительность в зависимости от интенсивности солнечного ветра и характеристик магнитосферы. Существует шкала, которая называется шкалой Глобальной Геомагнитной Активности (K-index) и представляет собой числовую характеристику силы и влияния геомагнитных возмущений:
В Уфе ожидается наступление магнитной бури в начале апреля. Лаборатория солнечной астрономии РАН зафиксировала мощную вспышку на Солнце, направленную прямо на Землю, что привело к образованию гигантской корональной дыры размером в 20 раз больше нашей планеты. Ожидается, что поток из этой корональной дыры ударит по Земле уже на этой неделе.
Согласно данным лаборатории, геомагнитная буря силой 3–4 балла ожидается 3, 4 и 5 апреля. Для уфимцев особенно опасен второй день магнитных бурь, когда возможны перепады настроения у метеозависимых людей и легкое недомогание. Жителям рекомендуется избегать конфликтных ситуаций, обеспечить себе достаточный отдых и провести больше времени на свежем воздухе для укрепления иммунитета.
Следующая часть месяца обещает быть более спокойной для жителей Уфы. По данным сайта Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, небольшие повышения активности ожидаются с 9 по 11, с 19 по 23 и с 27 по 29 апреля. В эти дни сила бури будет слабой, однако рекомендуется оставаться бдительными.